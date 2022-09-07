القطاع البحري ثاني أكبر مساهم في عائدات موانئ أبوظبي

حقق القطاع البحري أحد القطاعات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، نجاحا متميزاً خلال الربع الثاني من عام 2022 ليصبح ثاني أكبر مساهم في تحقيق العائدات بالنسبة للمجموعة يضاف إلى النمو اللافت خلال العامين الماضيين بفضل التوسع في أعمال جديدة وتعزيز أسطول السفن التي يضمها، حيث قامت المجموعة بتأسيس مجموعة سفين وهي الجهة الرائدة في توفير خدمات الشحن اللوجستي والعمليات البحرية المتكاملة، وتعد أحد أهم الشركات التي ساهمت في تحقيق نمو القطاع البحري، وترتكز أعمالها على عدة عناصر رئيسية تشمل الشحن الساحلي والإقليمي والعالمي وإعادة الشحن البحري؛ وخدمات حقول النفط والغاز البحرية والخدمات تحت سطح الماء؛ بالإضافة إلى الخدمات البحرية.

ويوفر القطاع البحري بيئة تجارية تنافسية مع بنية تحتية تجارية ولوجستية وتقنية متطورة وعالمية المعايير تعزز من كفاءة الخدمات والحلول المقدمة للشركاء والمتعاملين، ويضم هذا القطاع محفظة واسعة من الشركات التابعة له والتي تقدم خدمات متكاملة ومخصصة لتلبية احتياجات المتعاملين داخل المياه أو خارجها، مثل مجموعة سفين، وسفين فيدرز، وسفين لإعادة الشحن، وسفين أوفشور، وأوفكو، وأكاديمية أبوظبي البحرية، بالإضافة إلى أبوظبي البحرية، الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات المائية وإدارة المنظومة البحرية في الإمارة.

ويركز القطاع على توفير قدرات جديدة في جميع المجالات، وخدمة قطاعات جديدة، إلى جانب توسيع الأسطول والاستثمار في ابتكارات جديدة لخدمات السفن مثل قوارب القطر ذاتية القيادة، والخدمات تحت سطح البحر مع القيام في ذات الوقت بتعزيز معايير الجودة والكفاءة.

وتضم مجموعة سفين فريقاً من أفضل الموظفين المدربين والمؤهلين يبلغ عدده أكثر من 450 موظفا يؤدون عملهم ضمن أفضل معايير السلامة والتميز العالمية، ما ساهم في تصنيفها ضمن أفضل مزودي الخدمات البحرية في المنطقة من حيث السلامة ومراعاة شروط الاستدامة البيئية.

وتتيح خدمات الشحن الإقليمي وإعادة الشحن التي توفرها مجموعة سفين إمكانية نقل بضائع الصب على متن أكبر السفن ما يسهم في تخفيض الكلفة التقديرية للشحن بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات اللوجستية التي تسهم في تعزيز تنافسية أعمال المتعاملين.

وتؤدي شركة "سفين فيدرز" التي تم تأسيسها عام 2020 دوراً محورياً في دعم تكامل الخدمات التي تقدمها المجموعة حيث تقوم بدعم أعمال متعامليها من مشغلي خطوط الشحن العالمية الرئيسية، إلى جانب تمكين حركة التجارة في المنطقة من خلال زيادة ربط الموانئ وتوفير خدمات شحن أكثر كفاءة في المنطقة وخارجها.

وتتيح الشركة خدماتها المزيد من الكفاءة والسرعة في عملية تبادل حاويات الشحن بين سفن الحاويات الكبيرة وأسطول الشركة الذي يخدم تسعة موانئ إقليمية رئيسية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين بالإضافة إلى باكستان وغربي الهند. كما تؤدي دوراً لافتاً ضمن سوق شحن الحاويات العالمي الذي شهد العديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية، ما يضمن استمرارية سلسلة التوريد وحركة والاستيراد والتصدير للبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة لها.

وشهدت مجموعة سفين نمواً متسارعاً في مجال الخدمات البحرية والخدمات تحت سطح البحر من خلال إبرامها لشراكات استراتيجية وتنفيذ عمليات استحواذ مدروسة تسهم في تعزيز مكانتها ودعم تنوع خدماتها، حيث أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي في شهر فبراير الماضي عن استحواذها بشكل كامل على "دايف تيك" لخدمات الهندسة البحرية، مزودة حلول المنصات البحرية والخدمات تحت سطح البحر والتي تقدم مجموعة واسعة من خدمات التركيب والفحص والإصلاح والصيانة إلى الموانئ والمؤسسات المختلفة العاملة في المجال البحري، ما أسهم في توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها القطاع البحري وبناء علاقات تعاون تجارية وتشغيلية ومالية متميزة.

وفي إطار استراتيجية التوسع التي تنتهجها وتعزيز خدمات القطاع البحري، استحوذت المجموعة على 70% من حصص "الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع"، ما يمنحها حصص الأغلبية في شركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري "ترانسمار"، و"ترانسكارجو الدولية" - تي سي آي -.

وووقعت مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو 2022 مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية اتفاقية لتأسيس "سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية" والتي ستوفر خدمات المساحة البحرية والبرية مثل خدمات الغوص التجارية، والمركبات غير المأهولة لفحص السفن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العديد من الأسواق العالمية، إلى جانب توفير حلول مبتكرة في العمليات البحرية في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

كما قامت المجموعة بإطلاق شركة "أوفكو الدولية"، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة، وهي مشروع مشترك مع "أليانز للخدمات البحرية واللوجستية" لتوفير حلول خدمات لوجستية متكاملة وخدمات تحت سطح البحر عالية الكفاءة ومجدية من حيث التكلفة.

وأعلنت أوفكو الدولية في النصف الثاني من عام 2021 عن استحواذها على سبع سفن جديدة لتضاف إلى أسطولها من سفن الخدمات البحرية بهدف تعزيز الخدمات المقدمة إلى المتعاملين، ما أتاح لها قدرات إضافية لخدمة المتعاملين. وضمت السفن الجديدة أربع قاطرات لمناولة المرساة، وسفينة إنزال بطول 65 متراً، وأخرى للإمداد، بالإضافة إلى سفينة دعم احتياطية متعددة الأغراض.

وتوفر مجموعة سفين حزمة شاملة من خدمات الموانئ والخدمات البحرية لدعم المجال البحري في إمارة أبوظبي وتضم خدمات العوامات الملاحية، والاستجابة لحوادث التسرب النفطي، إلى جانب مجموعة واسعة من خدمات الموانئ البحرية باستخدام أحدث المعدات اللازمة لدعم القطاع في إمارة أبوظبي والمنطقة.

وتضم هذه الخدمات خدمة إرشاد السفن التي ينفذها قباطنة من أصحاب الخبرة ، ما يضمن سلامة حركة جميع أنواع السفن ورسوها في كافة الموانئ التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي؛ وخدمات السحب والقطر عبر أسطول من قوارب القطر المتطورة لضمان عمليات وصول ومغادرة السفن بأمان في الوقت المحدد، بدءاً من المنصات البحرية العائمة العاملة في مجال النفط والغاز، وصولاً إلى سفن الحاويات من فئة "بوست - باناماكس"؛ بالإضافة إلى خدمات إدارة حركة السفن؛ وخدمات الرسو.

وحرصت مجموعة موانئ أبوظبي منذ إنشائها على تحديث مرافقها وخدماتها، وواصلت مسيرة التطوير والتحديث بفضل الدعم المقدم من القيادة الرشيدة، لتصبح اليوم محركاً عالمياً رائداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وتضم خمسة قطاعات أعمال رئيسية هي قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع الرقمي، وأخيراً وليس آخراً القطاع البحري.