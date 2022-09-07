وقع المصرف المركزي والهيئة العامة للطيران المدني أمس، مذكرة تفاهم بشأن الربط بأنظمة الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف المركزي. يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي الجهتين لتنفيذ استراتيجية الدولة وتحقيق أهدافها فيما يخص التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة للأفراد، حيث سيتم ربط أنظمة الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف المركزي مع الهيئة، مما يساعد في تعزيز الرقابة الفعالة لدفع أجور ومستحقات العاملين في قطاع الطيران المدني.

وقع مذكرة التفاهم مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، إبراهيم عبيد إبراهيم الزعابي، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي. وتتضمن المذكرة تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين وتنظيم سبل التعاون في المسائل المشتركة، مما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة للعاملين في شركات الطيران.