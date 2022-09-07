فندق في دبي يتيح الدفع بالعملات الرقمية

قال المدير التنفيذي لفندق "بلازو فيرساتشي دبي"، ومؤسس شركة "بلازو للضيافة"، منذر درويش، إن الفندق وقع اتفاقية مع منصة "بينانس" المتخصصة بتداول العملات الرقمية ليتيح لضيوفه خيار الدفع بعملات رقمية مختلفة، مثل بينانس كوين، وبيتكوين وإيثيريوم.

وأضاف درويش لـ"الإمارات اليوم"، أنه واعتباراً من 7 من سبتمبر، أصبح لجميع الضيوف خيار الدفع في مكان الإقامة باستخدام، منصة "بينانس" في الفندق للدفع لقاء الإقامة في الغرف، والاجتماعات والفعاليات، إلى جانب فواتير المطاعم وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة التالية، الدفع عبر الإنترنت، بعد فترة وجيزة.

وقال درويش إن "قبول العملات المشفرة خطوة أخرى مبتكرة اتخذناها نحو جعل أعمالنا جاهزة للمستقبل ".

وأعلنت منصة بينانس في مارس الماضي عن حصولها على ترخيص لإنشاء وتشغيل خدمات تداول الأصول الافتراضية، مما يتيح لها العمل في سوق دبي للأصول الافتراضية.