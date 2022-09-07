"ريبورتاج" تطلق مشروع "بلازا" في مدينة مصدر بأبوظبي

كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن إطلاق مشروع "بلازا" الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 348 وحدة سكنية، ما يعزز من محفظة مشاريع الشركة بمدينة مصدر، إحدى أكثر المجتمعات العمرانية استدامة في العالم.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية حرص الشركة على توسعة أعمالها في مدينة مصدر، وتطوير المزيد من المشاريع العقارية المستدامة، التي تضم أحدث الابتكارات والخدمات الذكية والحلول المستدامة التي تسهم في توفير استهلاك الطاقة والمياه، وذلك في إطار الالتزام باشتراطات البناء المستدام، والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن سوق أبوظبي العقاري يشهد نشاطا ملحوظا خلال هذه الفترة، وسط ارتفاع في الطلب على المشاريع النوعية التي توفر خدمات متميزة للمشترين، ما عزز من خطط الشركة لمواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة بأبوظبي.

وذكر أن إطلاق مشروع "بلازا" جاء في ظل الطلب المرتفع على مشاريع الشركة في أبوظبي أو دبي، لافتا إلى وجود طلب قوي على شراء العقارات بمشاريع "ريبورتاج" في مدينة مصدر، التي تعد نموذجا للتطوير العمراني المستدام.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاج العقارية" في مدينة مصدر، مشروع "الواحة رزيدنس 1" ويوفر 612 شقة، و"الواحة رزيدنس 2" ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع "ذا جيت" ويضيف 463 شقة سكنية، فضلا عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل أكثر من عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

ويتألف مشروع "بلازا" من 348 وحدة سكنية، بواقع 154 أستوديو، و96 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و57 شقة مؤلفة من غرفتين، كما يوفر المشروع 41 تاون هاوس 4 غرف، وذلك للمرة الأولى بمدينة مصدر.

وأوضح سليمان أن مشروع "بلازا" يمتد على مساحة 110 آلاف قدم مربعة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الطرق الرئيسية، وتحيط به الحدائق والمدارس والمساجد والبنوك والمحال التجارية.

ويضم المشروع حمامات سباحة للكبار وللأطفال، ومنطقة شواء، وصالة ألعاب رياضية، و422 موقف مغطى، و9 مصاعد كبيرة، ومنطقة للحيوانات الأليفة، و3 ردهات كبيرة ومزدوجة الارتفاع، ومناطق جلوس مظللة، ومناطق ألعاب، ومساحات خضراء، ومواقف مخصصة للدراجات، ومنطفة تنس طاولة في الهواء الطلق.

ويتميز المشروع بتوفر وحدات مفروشة بالكامل، تضم شرفات حسب مخطط الوحدة، وخزائن مطبخ، ونوافذ زجاجية مزدوجة، ووصلات ألياف ضوئية لإنترنت عالي السرعة، ووحدات تخزين ومرايا، وتكييف هواء مركزي، وخزانات داخلية.

وأكد سليمان أن "بلازا" سيمثل إضافة قوية لمسيرة نجاح "ريبورتاج العقارية"، متوقعا استقطاب شرائح متنوعة من المشترين الجدد بالمشروع، في ظل ما يوفره من خدمات غير تقليدية، وطرق ميسرة للسداد.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" بالإمارات 15 مشروعا، توفر أكثر من 6500 وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وفي مصر، أطلقت "ريبورتاج العقارية" العام الماضي مشروع "مونتي نابوليوني"، والذي سيقام ويقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.