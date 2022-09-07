3 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من ثلاثة مليارات درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنها شهدت تسجيل 408 مبايعات بقيمة 893.55 مليون درهم، منها 38 مبايعة لأراضٍ بقيمة 152.86 مليون درهم، و370 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 740.68 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.16 مليار درهم، منها 21 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.83 مليار درهم، و66 رهناً لفلل وشقق بـ327.98 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «ند حصة» بقيمة ملياري درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 26.98 مليون درهم، أبرزها في منطقة الخليج التجاري بخمسة ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تلتها مبايعة بـ11 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مردف.

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في منطقة المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 15 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «الوصل» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 43 مبايعة بـ44 مليون درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

«الوصل» تصدّرت المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل