سوق دبي يصعد بأكبر وتيرة يومية في 3 أسابيع

ارتفع سوق دبي المالي في ختام تعاملات اليوم، ليضيف مكاسب سوقية بنحو 5.8 مليارات درهم مع تفاؤل المستثمرين بالإعلان عن المضي قدماً في عملية الطرح العام الأولي لشركة "سالك".

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة إلى 2.62 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.05 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و564.13 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.24% أو ما يعادل 41.68 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع، ليغلق عند 3396.11 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوي 9653.13 نقطة.

و استقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.59 مليار درهم موزعة بواقع 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي و251.29 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 254.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.2 ألف صفقة.

و في سوق أبوظبي، صعد "أبوظبي الإسلامي" بنسبة 3.04% و"ملتيبلاي" 2.38% و"فيرتغلوب" 1.82% و"الياه سات" 1.09% و"الدار العقارية" 0.64% و"أغذية" 0.6% و"دانة غاز" 0.43%.

و أغلق سهم "العالمية القابضة" مستقراً عند 341.2 درهم مع تصدره قائمة الأنشط بالقيمة مستقطباً سيولة بنحو 325.8 مليون درهم، تلاه "أبوظبي الأول" جاذباً نحو 225.6 مليون درهم.

و تعزز أداء سوق دبي بارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.32% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 105.38 مليون درهم، وارتفعت أسهم البنوك مع نمو "دبي الإسلامي" بنسبة 2.09% وبسيولة 43.8 مليون درهم، فيما صعد "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.96%. كما زاد سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 0.59% و"دبي للاستثمار" بنحو 1.23 %.