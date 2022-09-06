«نتورك إنترناشيونال» تطلق برنامج «المستقبل الإماراتي» لتطوير المواهب المحلية في التكنولوجيا المالية

أعلنت، نتورك إنترناشيونال، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إطلاق النسخة الأولى من برنامج «المستقبل الإماراتي» - وهو برنامج إداري إماراتي مصمم لمنح الخريجين الجدد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة للتطور في حياتهم المهنية واكتساب الخبرات. تتماشى هذه الخطوة مع الجهود المستمرة التي تبذلها «نتورك إنترناشيونال» لتعزيز رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي بمشاركة المواهب الإماراتية الشابة.

سيستقبل البرنامج، عدداً من الخريجين الإماراتيين المتفوقين، الذين سيشاركون في رحلة تدريبية عملية مدتها 24 شهراً توفر خبرة واسعة وخبرة عملية في مجال التمويل والتخصصات الأخرى. سيتم تقسيم المتدربين إلى أربع مجموعات للمشاركة بالتناوب في أقسام الأعمال المختلفة للشركة، بالإضافة إلى منحهم تدريباً منظماً في المجالات الرئيسية مثل المنتجات واتخاذ القرار والتفكير النقدي وحل المشكلات وتطوير المهارات الفنية.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة نتورك إنترناشيونال: "تعد رعاية المواهب الإماراتية المحلية إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للشركة. نحن نؤمن بأن الشباب في هذا البلد هم مستقبلنا وأن تمكين هذه العقول الشابة بمجموعات المهارات المهمة والخبرة العملية والمنظور العالمي سيساعد في تشكيل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ولذلك، يسعدنا الترحيب بالمتدربين الجدد ونتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق أهدافهم المهنية".

وقالت هند آل علي، رئيسة قسم الموارد البشرية لمجموعة نتورك إنترناشيونال: "يسعدنا أن نبدأ النسخة الأولى من برنامج المستقبل الإماراتي. ونؤمن بأن الأشخاص هم شريان الحياة لأي منظمة وأن تمكينهم من تنمية حياتهم المهنية هو أفضل مكافأة يمكننا منحها لهم. يسعدنا الترحيب بأول مجموعة من المتدربين هذا العام ونسعى جاهدين للمساعدة في تطوير قدرات وخبرات الشباب الإماراتي في قطاع التكنولوجيا المالية".

ولمساعدة المتدربين ودعمهم خلال البرنامج الممتد لعامين، وضعت «نتورك إنترناشيونال» خطة شاملة للتعلم والتطوير لكل متدرب. تحدد الخطة جداول التناوب والأهداف الفردية والتعيينات، بالإضافة إلى ذلك. طوال مدة البرنامج بأكملها، سيتم تعيين مرشد، من كبار المسؤولين في الشركة، لتدريب ومراقبة التقدم العام للمتدربين والتأكد من وفائهم بالتزاماتهم. وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي بنجاح، ستتاح للمتدربين الفرصة لتأمين عمل دائم بدوام كامل مع «نتورك إنترناشيونال»، مع منحهم أيضاً الفرصة لتتبع تقدمهم الوظيفي تبعاً لأدائهم داخل الشركة.