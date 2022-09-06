«السياحة والسفر» يضيف 60 ألف وظيفة إلى سوق العمل الإماراتية

قال مجلس السياحة والسفر العالمي، إن قطاع السياحة والسفر أضاف أكثر من 60 ألف وظيفة إلى سوق العمل في الإمارات خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن إسهام القطاع في إجمالي حجم التوظيف في السوق الإماراتية، ارتفع من 585 ألف وظيفة في عام 2020 إلى نحو 644 ألف وظيفة خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 10%.

وأوضح المجلس في تقرير له عن أداء قطاع السياحة والسفر في السوق الإماراتية، أن الوظائف في قطاع السياحة والسفر شكلت نحو 10.5% من إجمالي العدد بنهاية عام 2021، مقارنة بنحو 9.7% في عام 2020، لافتاً إلى أن إسهام القطاع في اقتصاد الدولة ارتفع بدوره من نحو 70 مليار درهم في عام 2020، إلى 99.1 ملياراً في العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 41%.

وقدر المجلس حجم الإنفاق السياحي في الدولة بنحو 100 مليار درهم، مبيناً أن نسبة إسهام القطاع بالناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ارتفع إلى 6.4% في عام 2021، مقابل 4.6% في العام السابق عليه.

وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن المنشآت الفندقية في الدولة استقطبت نحو ستة ملايين زائر، قضوا 25 مليون ليلة فندقية خلال الربع الأول من عام 2022، بنمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، أي بما يزيد على معدلات ما قبل الجائحة.

وحقق متوسط مدة إقامة نزلاء المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 25% خلال فترة المقارنة نفسها، مرتفعاً من ثلاث إلى أربع ليالٍ فندقية، وبلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالدولة خلال هذه الفترة 80%، والتي تعد من النسب الأعلى عالمياً.

وحققت المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 11 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، فيما سجلت هذه المنشآت العودة إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية.

%135 نمواً في عدد المسافرين

تجاوز عدد المسافرين عبر مطارات الدولة حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 8.6 ملايين مسافر استخدموا المطارات الإماراتية في الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 135%.

وبلغ عدد مسافري الترانزيت من إجمالي المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 7 ملايين مسافر، بنمو نسبته 203% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

• الوظائف في قطاع السياحة والسفر شكلت نحو 10.5% من إجمالي الوظائف بنهاية العام الماضي.