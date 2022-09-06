«أدنوك» ترسي عقداً بملياري درهم على «الوطنية للإنشاءات البترولية»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، ترسية عقد بقيمة 2.01 مليار درهم (548 مليون دولار أميركي) لبناء خط غاز رئيس جديد في حقل «زاكوم السفلي» قبالة سواحل أبوظبي. وأكدت الشركة في بيان أمس، أن العقد يهدف إلى تعزيز جهود رفع السعة الإنتاجية من الغاز من حقل «زاكوم السفلي» من 430 مليوناً إلى 700 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، لدعم خطط «أدنوك» لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وتمت ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء، عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية على الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية. وسيسهم العقد في إعادة توجيه أكثر من 75% من قيمته للاقتصاد المحلي، من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

ويهدف خط الأنابيب الجديد لاستيعاب الزيادة في حجم الغاز المصاحب الذي سيتم إنتاجه من حقل «زاكوم السفلي»، حيث تخطط «أدنوك» لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 450 ألف برميل من النفط يومياً بحلول 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي: «يسهم هذا العقد في دعم جهود تنفيذ خطط أدنوك، الرامية إلى زيادة السعة الإنتاجية لحقل زاكوم السفلي من الغاز، كما يدعم خطة أدنوك المتكاملة للغاز، والتي تهدف إلى إنتاج الغاز بأسعار تنافسية، لتمكين الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ودعم النمو الصناعي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة».