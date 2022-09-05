«سالك» تعتزم طرح 20% من أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أمس، عزمها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية «الأسهم» للتداول في سوق دبي المالي.

وكشفت الشركة، خلال مؤتمر صحافي أمس، أنها ستتيح 1.5 ملياراً من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم، خلال عملية الاكتتاب، والتي تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال «سالك».

وتتألف عملية الطرح من المشتركين الأفراد (الشريحة الأولى)، والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، والموظفين المؤهلين (الشريحة الثالثة)، وستبدأ فترة الاكتتاب في 13 سبتمبر 2022، ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، للمستثمرين الأفراد في الإمارات وبتاريخ 21 سبتمبر الجاري، للمستثمرين المؤهلين.

وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية (المساهم البائع)، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتم تحديد رأسمال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسمة إلى 7.5 مليارات سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.

أرباح 2021

وبلغت أرباح شركة «سالك» في عام 2021 نحو 1.38 مليار درهم، مقارنة بـ1.1 مليار درهم في عام 2020، بنمو 25%، وذلك وفقاً لنشرة الاكتتاب الصادرة عن الشركة. وأشارت النشرة إلى أن «سالك» حققت أرباحاً في عام 2019 بنحو 1.65 مليار درهم، أي في الفترة التي سبقت جائحة «كوفيد-19».

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة في عام 2021 نحو 1.69 مليار درهم، مقابل 1.39 مليار درهم في عام 2020، و1.97 مليار درهم في عام 2019. وخلال الفترة ما بين 1 يناير و1 يوليو 2022، حققت الشركة أرباحاً بنحو 796.7 مليون درهم، مقارنة بـ634.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2021. وكانت الإيرادات وصلت إلى 945 مليون درهم في فترة النصف الأول من 2022، مقابل 793 مليون درهم، مقارنة بالفترة المقابلة من 2021.

وتوقعت مصادر «رويترز» و«بلومبيرغ» أن تجمع «سالك» ما يصل إلى مليار دولار (3.67 مليارات درهم) من طرح 20% من الشركة للاكتتاب العام، ما يعني تقييم الشركة عند خمسة مليارات دولار (18.35 مليار درهم).

توزيع أرباح

وبعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية، بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، وتتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون، ومن المتوقع أن يصل الاحتياطي القانوني إلى مبلغ 37.5 مليون درهم، قبل توزيع أول أرباح.

واعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لاعتبارات عدة ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في ظروف السوق، وبيئة التشغيل في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.

مسار واضح

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، مطر الطاير: «نجحت دبي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إرساء مسار اقتصادي واضح المعالم طوال سنوات عدة، كما رسمت خطة طموحة للعقود المقبلة تتضمن جذب الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة».

وأضاف: «خلال شهر يونيو الماضي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (12) لسنة 2022، بتأسيس (سالك) كشركة مساهمة عامة، لتشغيل نظام بوابات التعرفة المرورية، ويأتي الإعلان عن طرح أسهم الشركة استكمالاً لبرنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي وخططها لمضاعفة حجم سوقها المالي إلى ثلاثة تريليونات درهم واستقطاب الاستثمارات الأجنبية»، مشيراً إلى أن «شركة (سالك) هي إحدى العلامات التجارية الرائدة التي لعبت دوراً محورياً في إدارة الحركة المرورية في دبي على مدار 15 عاماً، وسيبقى دورها في صميم خطط التوسع بقطاع الطرق والنقل بما يدعم اقتصاد الامارة».

وأوضح الطاير أن «الشركة تتمتع بموقع ممتاز يؤهلها للاستفادة من فرص النمو الإضافية لضمان سير العمليات بكفاءة عالية، ووضع إطار تنظيمي فعّال يدعم النمو المستقبلي، ونموذج أعمال يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة وهوامش تحويل نقدي تعتبر الأفضل ضمن فئتها».

وأكد أن «البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات فـي إمارة دبـي المدعومة بمنظومة تقنية متقدمة، تعد من أفضل البنى التحتية عالمياً، وحافظت شبكة الطرق على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق لسنوات عدة».

المشغل الحصري

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تمثل (سالك) علامة تجارية فريدة بكل معنى الكلمة، وتوفر للمستثمرين فرصة فريدة لأن يكونوا جزءاً من رؤية دبي الطموحة من خلال الاستثمار في أصل من أصول البنية التحتية عالية الجودة. ولا شك أن التكنولوجيا المخصصة التي توفرها الشركة تدعم التنقل السلس للمقيمين والسائحين بين العديد من معالم دبي المميزة بأسعار مناسبة».

وأضاف: «يمثل الطرح العام الأولي محطة مهمة في مسيرة (سالك)، حيث يوفر فرصة لترسيخ نجاحها كمشغل حصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتدير حالياً ثماني بوابات موزعة في مواقع استراتيجية عبر أكثر ممرات دبي ازدحاماً، ويرتكز عمل الشركة على مبادئ وقيم وثقافة طويلة الأمد تتمحور حول المتعاملين والبيئة والاستثمار في رأس المال البشري وفي التقنيات الحديثة. وعلى صعيد المجتمع، تقدم (سالك) إعفاءات وإعانات لمركبات أصحاب الهمم، ووسائل النقل العامة، والحافلات المدرسية، ويمتد تركيز (سالك) على الأشخاص، ليشمل تحسين تجربة المتعاملين وتنمية رأس المال البشري مع التركيز على قيم المساواة والشمولية».

رأس المال

وتتوقع حكومة دبي، ممثلةً في دائرة المالية، بيع 20% من إجمالي رأس المال المصدر لـ«سالك»، مع احتفاظ المساهم البائع بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار «الجهاز»، وسيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين «الصندوق».

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في سبتمبر الجاري، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وبموجب اتفاقية ضمان اكتتاب تبرم قبل تاريخ الإدراج (اتفاقية ضمان اكتتاب) بين الشركة والمساهم البائع ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر تبدأ من تاريخ اتفاقية ضمان اكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً ميلادياً من تاريخ الإدراج ضمناً (فترة حظر)، فيما عدا التنازلات المسموح بها وفقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب، كما ستخضع الشركة أيضاً إلى فترة حظر وفقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب.

• حكومة دبي تحتفظ بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب.

• من المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في سبتمبر الجاري.

• 1.38 مليار درهم أرباح شركة «سالك» في عام 2021.

تعيين مستشارين

تم تعيين شركة «موليس آند كومبانى» UK LLP، فرع «DIFC» كمستشار مالي مستقل، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» كمستشار مالي لـ«سالك».

وتم تعيين «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«جولدمان ساكس»، و«ميريل لينش الدولية» كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب. وتم تعيين «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد»، و«المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة» بالاشتراك مع «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» LLC، و«بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

وتم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني» كبنك رئيس مستلم، وتم تعيين: بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي التجاري، مصرف دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك المارية المحلي، مصرف الشارقة الإسلامي؛ كبنوك مستلمة أيضاً.