سيولة التداول في الأسهم تتجاوز 1.7 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع

اجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، أكثر من 1.7 مليار درهم، بحجم تداولات 316.29 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16.2 ألف صفقة.

وتفصيلاً، تراجع أداء أسواق المال المحلية، مع اتجاه أنظار المتعاملين للتطورات بشان طرح شركات حكومية جديدة والتي سيأتي في مقدمتها شركة "سالك" للتعرفة المروربة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته اليوم منخفضاً بنسبة 1.17% عند مستوى 3354 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 403 ملايين درهم.

وشهد السوق انخفاض أسهم 23 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها أمس، بينما ارتفعت أسهم 6 شركات، وبقيت 4 على ثبات.

وانخفض أسهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.94%، و"الاتحاد العقارية" بنسبة1.92%، و"ديار للتطوير" بنسبة 2% عند 0.520 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.

كما انخفض سهم "الامارات دبي الوطني" بنسبة 1.5% عند 12.75 درهما، وبتداولات قاربت مليوني سهم، وسهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1% عند 5.74 دراهم، وبتداولات قاربت 5 ملايين سهم. وتصدر الأسهم الأكثر تداولا، سهم "إعمار للتطوير" منخفضا بنسبة 1.3% عند 4.54 دراهم، وبتداولات تجاوزت 32 مليون سهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.7%، عند مستوى 9682 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 52 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 أخرى، وبقيت 4 على ثبات.

وتراجع سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 1.2% عند 18.34 درهما، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، وانخفض سهم "اتصالات" بنسبة 3.2% عند 24.50 درهما، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم.

وانخفض سهم "اشراق للاستثمار" بنسبة 3.3% عند 0.58 درهم، وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، وسهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 1.6% عند 4.32 دراهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.