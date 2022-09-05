«الإمارات للزجاج» توفر زجاجاً مقاوماً للحرائق معتمد دولياً

وقعت شركة الإمارات للزجاج، المملوكة لشركة دبي للاستثمار، اتفاقية شراكة مع المجموعة الدولية للتكنولوجيا (SCHOTT)، بهدف تزويد المهندسين المعماريين في منطقة الشرق الأوسط وخارجه، بأنواع الزجاج عالي الأداء يجمع بين مقاومة الحريق وحرية التصميم بأسلوب فريد من نوعه.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأنه بموجب الشراكة الجديدة، ستقدم «الإمارات للزجاج» و«SCHOTT»، أنواعا عدة من الزجاج المتعدد الوظائف والمصفح والعازل، الحاصلين على اعتماد المعيار الأوروبي (EN) وشهادة مختبرات «أندر رايترز UL»، مشيرا إلى أن تلك الأنواع تتيح مقاومة الحريق من خلال الحد من انتشار النيران لمدة تصل إلى 120 دقيقة.

ووفقا للبيان ستقوم شركة الإمارات للزجاج، بتجهيز ومعالجة وتوزيع الزجاج المقاوم للحريق الذي سيتم توريده من قبل شركة «SCHOTT»، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية صقل الزجاج وفق مستويات عالية الجودة، وضمن فترة زمنية قصيرة.

ويختلف هذا الزجاج عن زجاج الأمان المصفح القياسي، إلا أنه يتميز بالصلابة والمتانة العالية نفسها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج، رضوان الله خان، إن «الزجاج المبتكر الجديد المقاوم للحريق من شركة الإمارات للزجاج وSCHOTT، يتيح المجال لتنفيذ التصاميم العصرية ومضاعفة وصول الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية المفتوحة والمترابطة في الوقت نفسه».

من جهته قال نائب الرئيس والمسؤول عن وحدة الأعمال الخاصة بالزجاج المسطح في شركة «SCHOTT»،

ستيفان هيرجوت، إن «القطاع المعماري في منطقة الشرق الأوسط، يمثل نموذجاً لرؤى وطموحات التصاميم الهندسية، وتتيح شراكتنا مع (الإمارات للزجاج)، الفرصة لتعزيز تواجدنا ومكانتنا وفي الوقت نفسه تلبية متطلبات العملاء على مستوى المنطقة».

