«الخليج للملاحة» تستكمل سداد قرض إحدى سفنها بقيمة 2.7 مليون دولار

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في «سوق دبي المالي»، استكمال سداد قرض إحدى سفنها بالكامل.

وكانت تبلغ قيمة القرض الممول من شركة «رسملة» نحو 2.7 مليون دولار، وبنسبة فائدة 12%، وبالتالي، وبعد أن تم فك الرهن، فإن دخل هذه السفينة سيعود إلى الشركة دون أي خصومات، ما يعزز ربحية الشركة والسيولة النقدية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

يأتي هذا الإنجاز استكمالاً لجهود الشركة في خفض تكاليف التمويل، حيث أعلنت «الخليج للملاحة»، في أغسطس الماضي، أنها قامت بإعادة تمويل خمس سفن مخصصة لنقل المواد البتروكيماوية، وذلك ضمن شروط جديدة وتفضيلية.

وجرى التوصل إلى اتفاقية إعادة تمويل، تمتد إلى خمس سنوات وبنسبة هامش فائدة متدنية لا تتجاوز 4%، ما أتاح للشركة أن توفي بجميع التزاماتها لبعض المقرضين بالكامل، وأن تقلل الكلفة الإجمالية للاقتراض.

وأوضحت الشركة، أنها استطاعت اليوم أن تخفض كلف التمويل بنسبة 40% مقارنة بعام 2020، كما أن قيمة الفوائد كانت تبلغ 35 مليون درهم سنوياً كما بنهاية عام 2020، ومن المتوقع أن يتم تخفيضها بنسبة 31% إلى 24 مليون درهم بنهاية عام 2022، وأن تستمر بالانخفاض إلى 18 مليون درهم بنهاية 2023، أي بنسبة تخفيض 49% مقارنة بعام 2020. كما أن قيمة الديون كانت تبلغ 433 مليون درهم بنهاية 2020، مقارنة بقيمة الديون التي تعادل 294 مليون درهم، اليوم، ومن المتوقع أن ينعكس تأثير هذه الاجراءات على نتائج الشركة بشكل إيجابي في الربع الثالث لهذا العام.

وبفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة وسياسة ضبط التكاليف، فإن الشركة، اليوم، تمتلك سفينتين دون أي التزامات أو قروض، وهو إنجاز كبير، حيث إن جميع السفن كانت دوماً مرهونة للبنوك أو شركات التمويل بالسابق؛ ووصلت الشركة إلى مرحلة تتيح لها إعادة تمويل أصولها، إذا استدعت الحاجة، أو بيع هذه السفن بغية استبدالها بسفن جديدة.