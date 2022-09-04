"مفاجآت صيف دبي" تختتم فعالياتها ويوبيلها الفضي بنجاح مبهر

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من "مفاجآت صيف دبي" بعد موسم ناجح استمر عشرة أسابيع وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويجية المتنوعة لكافة أفراد المجتمع وفرص الربح والجوائز القيمة.

وعلى مدار 66 يوماً شاركت أكثر من 960 علامة تجارية رائدة و3250 متجراً في فعاليات "مفاجآت صيف دبي" - التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة- وقدمت خلالها عروضاً ترويجية وتخفيضات عبر شتى منتجات الأزياء والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والمفروشات المنزلية والذهب والمجوهرات وغيرها في أكثر من 25 مركز تسوق في مختلف أنحاء المدينة.

كما شارك أكثر من2467 متجرا، و650 علامة تجارية في التخفيضات النهائية من المفاجآت والتي تواصلت على مدار 3 أيام واختتمت اليوم وتضمنت تخفيضات وصلت إلى 90 بالمائة.

وقدمت "مفاجآت صيف دبي" في دورتها الخامسة والعشرين تجارب مميزة لكافة أفراد العائلة شملت أكثر من 850 عرضاً ترويجياً لموسم العودة إلى المدارس وأكثر من 40 فعالية احتفالية و19 عرضاً متجولا عالمياً إضافةً إلى 6 عروض أولية لأفلام مميزة و360 لقاء وظهورا لشخصيتي دبي المحبوبتين، "مدهش" "ودانة".

ومن حيث المسابقات تم الإعلان عن أكثر من 3700 فائز من المواطنين والمقيمين والزوار في سحوبات "مفاجآت صيف دبي" والذين حصلوا على هدايا وجوائز مذهلة مثل السيارات والإلكترونيات والمشغولات الذهبية والمجوهرات والألماس بالإضافة إلى قسائم تسوق بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 12 مليون درهم من مختلف السحوبات وعروض التسوق.

وشهد موسم اليوبيل الفضي للمفاجآت إقامة فعاليات كبيرة ومنها العودة الكبيرة لعالم "مدهش" والذي شهد تفاعل أكثر من 176 ألف زائر، بالإضافة إلى "موفي ماجيك" و"وليمة عيد الأضحى"و 94 باقة إقامة فندقية و18 حفلة موسيقية شارك فيها 224 فنانا ومؤديا محليا وعالميا.

وخلال الدورة الثانية من فعاليات "أسبوع مطاعم دبي" ارتاد أكثر من 6686 فرداً المطاعم المشاركة واختاروا وجباتهم من 83 قائمة طعام حصرية عبر وجبات الإفطار والغداء والعشاء في 50 مطعماً فاخراً في دبي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "سوف تبقى دورة اليوبيل الفضي من مفاجآت صيف دبي في الذاكرة كواحدة من أفضل المواسم على الإطلاق ..فقد نجحت الدورة الخامسة والعشرون للمفاجآت في استعراض وتقديم أفضل ما يمكن أن تقدمه دبي، وقد أتاحت العروض الترويجية والفعاليات والتجارب لسكان دبي وزوارها استكشاف جوانب متعددة من المدينة، عبر مجموعة كبيرة من مراكز التسوق والوجهات السياحية والمطاعم والفنادق، وبالتالي تحقيق الاستفادة خلال فصل الصيف".

وأكد أن هذه الدورة الاستثنائية من المفاجآت ساهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة تسوق وترفيه رائدة على مستوى العالم، وأكدت أنها واحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة.

وأعرب الخاجة عن سعادته بمساهمة هذا الحدث في اضفاء البهجة والمرح على ضيوف دبي وسكانها على مدار عشرة أسابيع لافتا إلى التطلع لانطلاق الدورة الـ26 من "مفاجآت صيف دبي" في صيف العام المقبل بشكل أكبر وأفضل.

وحظيت "مفاجآت صيف دبي" بدعم من الراعي الرئيسي "بطاقة ماستركارد راك بنك" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا" و"السيف" ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"سيتي ووك" ومركز دبي المالي العالمي وطيران الإمارات و"إينوك" واتصالات و"لا مير" وماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة" ونخيل مول "ابن بطوطة مول، وذي بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2" و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج".