«جي بي إل» تطلق سماعة الرأس «2 Tour Pro» اللاسلكية

أطلقت شركة «جي بي إل» سماعة الرأس اللاسلكية

«2 Tour Pro» الجديدة.

وأوضحت الشركة الأميركية، أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تأتي «بأول علبة شحن ذكية في العالم»، حيث تشتمل علبة الشحن على شاشة لمسية قياس 1.45 بوصة، تتيح إمكانية تخصيص الصوت وعرض الإشعارات الواردة للهاتف الذكي.

وتتيح الشاشة اللمسية الجديدة للمستخدم إمكانية ضبط الصوت بواسطة «الإيكولايزر»، والتحكم في إعدادات سماعة الرأس، وإظهار الإشعارات الخاصة بالهاتف الذكي المقترن بها، كما يمكن قبول المكالمات الهاتفية أو رفضها عن طريق الشاشة اللمسية، وبالتالي لن يحتاج المستخدم إلى فتح تطبيق «جي بي إل Headphones» في كثير من الأحيان.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة على مشغلات قياس 10 ملم، مع دعم تقنية «جي بي إل Spatial Sound»، ووظيفة إلغاء الضوضاء المتوائمة (ANC)، وتقنية (البلوتوث 5.3) وتقنية (LE Audio).

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 10 ساعات، وتكفي علبة الشحن لشحن سماعة الرأس اللاسلكية ثلاث مرات بشكل كامل.