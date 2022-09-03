عائدات الغرف الفندقية في دبي تتجاوز مستويات «ما قبل الجائحة»

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن متوسط العائد من الغرف الفندقية في دبي وصل إلى 417 درهماً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 336 درهماً خلال الفترة ذاتها من عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، وبنسبة نمو بلغت 24.1%.

وبحسب البيانات، فقد سجلت السوق الفندقية معدلات أداء قوية تخطت مستويات «ما قبل الجائحة»، حيث سجل المتوسط العام، خلال النصف الأول من العام الجاري، نسبة نمو كبيرة بلغت 76%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وحققت مؤشرات الأداء معدلات نمو متواصلة، منذ بدء الجائحة، حيث انعكس ارتفاع معدل السعر اليومي للغرفة، على متوسط العائد، بدعم من الطلب القوي، من السياحة المحلية والدولية.

وأوضحت البيانات أن عدد الغرف الفندقية حتى نهاية يونيو 2022 وصل إلى أكثر من 140 ألف غرفة فندقية، توزعت على 773 منشأة فندقية، مقابل نحو 118 ألف غرفة، في 714 منشأة في الفترة ذاتها من عام 2019، قبل الجائحة.

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استقبلت الإمارة نحو 7.12 ملايين زائر دولي، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ2.52 مليون زائر دولي في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 183%.

وواصلت المنشآت الفندقية في دبي تسجيل أداء مميز عبر مختلف مؤشرات قطاع الضيافة، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 74% خلال الفترة ما بين يناير ويونيو، ما يعدّ واحداً من أعلى معدلات الإشغال في العالم، بزيادة بلغت 12% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت فيه 62%، وبتراجع طفيف عن نسبة 76% المسجلة في النصف الأول من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.