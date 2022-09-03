افتتاح معرض "درهم العقاري" بدبي

تحت رعاية سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، افتتح اليوم، جمعة بن حميدان نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي بحضور مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري والشيخ بطي آل مكتوم، معرض درهم العقاري، الذي يستمر حتى 5 سبتمبر الجاري في دبي.

ويُعد "درهم العقاري" أول معرض عقاري إماراتي بنسبة 100 % على مستوى الدولة ويهدف إلى تمكين مواطني الدولة في القطاع العقاري، وجمع المطورين العقاريين من مختلف القطاعات وإنشاء شبكة تواصل سهلة لجميع العارضين، فضلاً عن توفير الفرص للمطورين والمستثمرين والمالك والمتخصصين في القطاع العقاري لالتقاء تحت سقف واحد.

ويركز المعرض على أفضل الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، حيث يعتبر منصة موثوقة لكل من الشركاء والمستثمرين، ولتنظيم اجتماعات فعالة بينهم، وإتاحة حملة تسويقية محلياً ودولياً.

وقال عمر الشيبه المدير العام لشركة درهم العقارية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن المعرض يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين في مجال الوساطة العقارية وزيادة مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.