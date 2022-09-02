تعاونية الاتحاد: "كتابي كتابك" تجمع 2243 عنواناً خلال أسبوع

حققت مبادرة "كتابي كتابك" لجمع الكتب الجديدة والمستعملة التي أطلقتها تعاونية الاتحاد نجاحاً كبيراً بعدما نجحت في جمع أكثر من 2243 كتابا في مرحلتها الأولى خلال أسبوع واحد فقط.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، إن المبادرة تم إطلاقها في 25 أغسطس 2022 لجمع الكتب الجديدة والمستعملة، حيث تم وضع صناديق مخصصة لجمع الكتب في مراكزها التجارية (البرشاء مول، والبرشاء جنوب مول، والورقاء سيتي مول، والاتحاد مول) للتعريف بالمبادرة وجمع الكتب، والتي لاقت استحسان وتفاعل كبير من قبل المتسوقين وزوار المراكز التجارية.

وأضاف البستكي في بيان اليوم الجمعة، إن "المبادرة تندرج ضمن التزام التعاونية بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه الفئات الأقل حظاً من محبي القراءة، وتهدف إلى جمع الكتب الجديدة والمستخدمة وإيصالها لمحبي القراءة من الفئات الأقل حظاً في المجتمع عبر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث".

ولفت إلى أن المبادرة مستمرة حتى التاسع من سبتمبر الجاري، متوقعاً أن تجمع آلاف الكتب والعناوين، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع الجميع خاصة الأجيال الجديدة على القراءة ومصاحبة الكتاب والتبرع بها بعد قراءتها للاستفادة منها.