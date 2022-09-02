مدينة إكسبو دبي تفتتح «ألف» و«تيرا» أمام الزوار

افتتحت مدينة إكسبو دبي، أمس، جناحي «ألف» للتنقل، و«تيرا» للاستدامة، استعداداً لاستقبال الزوار في العديد من الوجهات المتميزة خلال الشهر الجاري وأكتوبر المقبل.

وقالت مديرة إدارة الثقافة والتعليم في مدينة إكسبو دبي، أنوشة المرزوقي، إن مدينة إكسبو دبي هي وجهة للابتكار والإبداع والأعمال والترفيه، مشيرة إلى أنه تم أمس افتتاح «تيرا» جناح الاستدامة و«ألِف» جناح التنقل.

وأضافت أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح ساحة الوصل، وجناح الرؤية وجناح المرأة والشلالات السريالية ومناطق ألعاب الأطفال، كما أنه في وقت لاحق من العام سيتحول جناح الفرص إلى «متحف إكسبو 2020 دبي»، ليكون إضافة جديدة تسلط الضوء على تاريخ «إكسبو الدولي» وأثره، ويحتفي بنجاح الحدث الدولي.

وذكرت المرزوقي، أن مدينة إكسبو دبي، هي امتداد لإرث الحدث العالمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، لافتة إلى أن الأبحاث التي أجريت خلال فترة «إكسبو 2020» أظهرت أن أكثر من 96% من زوار «تيرا» قاموا بتغييرات في سلوكهم الشخصية للحفاظ على البيئة والاستدامة والتحرك نحو عالم أكثر نظافة وصحة، كما أن أكثر من 90%‎‎ من زوار«ألِف» أصبحوا يرون أن الإمارات والعالم العربي مثال للتقدم والازدهار.

وأكدت أن مدينة إكسبو مفتوحة للجمهور، حيث بإمكانهم زيارتها والتجول بين أجنحتها، موضحة أن تذاكر دخول الأجنحة قيمتها 50 درهماً لكل جناح، فيما سيكون الدخول مجانياً لجناحي «تيرا» و«ألف» لأصحاب الهمم وللأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل.