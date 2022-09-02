«أدنوك» تُصدّر أول شحنة أمـــونيا منخفضة الكربون من إنتاج الإمارات إلى ألمانيا

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن تصدير أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون من إنتاج دولة الإمارات إلى ألمانيا.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذه الشحنة تعدّ أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون يتم شحنها إلى ألمانيا لمصلحة «أوروبيس»، المزوّد العالمي الرائد للمعادن غير الحديدية، وواحدة من أكبر شركات إعادة تدوير النحاس على مستوى العالم، والتي يقع مقرها الرئيس في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأضافت أنه عند وصول الشحنة التجريبية إلى ألمانيا، ستتولى شركة «هامبورغر هافن آند لوجستيك» إحدى الشركات اللوجيستية الرائدة في أوروبا، عمليات مناولة الشحنة.

وتم إنتاج الشحنة التجريبية من قبل شركة «فرتيجلوب»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«أو سي آي»، في مصنعها «فرتيل» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.

وتعدّ هذه الشحنة الأولى ضمن شحنات تجريبية عدة، تعتزم «أدنوك» تصديرها إلى متعامليها في ألمانيا، سعياً منها لتوسيع شراكتها الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل جميع مكونات وجوانب سلسلة القيمة للهيدروجين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيع «أدنوك» لشحنات مماثلة من الأمونيا منخفضة الكربون لمتعامليها في آسيا.

وتخطط «أوروبيس» لاستخدام الأمونيا منخفضة الكربون مادة وسيطة في مصنعها لقضبان الأسلاك، واختبار تطبيقها مصدراً إضافياً للطاقة منخفض الكربون للتأهيل الصناعي.

ويمتلك الهيدروجين الذي تحمله الأمونيا القدرة على أن يكون مصدراً للطاقة منخفضة الكربون لعمليات إنتاج المعادن المتعددة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

وتركز «أدنوك» على الاستفادة من الدخول المبكر لسوق الهيدروجين، من خلال رفع السعة الإنتاجية من الأمونيا منخفضة الكربون لدعم طموح دولة الإمارات، بتوفير 25% تقريباً من احتياجات الأسواق العالمية الرئيسة من الهيدروجين.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون مع الدول الصديقة في جميع المجالات التي تحقق مصالح مشتركة، تمتلك دولة الإمارات علاقات ثنائية متميزة وراسخة مع ألمانيا»، مشيراً إلى أن «قطاع الطاقة يعدّ مثالاً على إمكانية تطوير هذه الروابط إلى تعاون استراتيجي في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين».

وأضاف أن «تصدير هذه الشحنة من الأمونيا منخفضة الكربون، يسهم في توثيق علاقات الصداقة الوطيدة والشراكات المتنامية بين الدولتين في مجال الطاقة النظيفة، ويؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه (أدنوك) مورّداً موثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، كما يتماشى مع خطط دولة الإمارات للاستفادة من فرص النمو في القطاع الصناعي التي يتيحها التحوّل في قطاع الطاقة».

وتابع الجابر: «تربطنا شراكات متنامية في مجال الطاقة النظيفة مع العديد من المتعاملين في ألمانيا، ما يؤكد التزام (أدنوك) بتنفيذ خططها الطموحة لزيادة سعتها الإنتاجية من الهيدروجين النظيف وأنواع الوقود الحاملة له، والذي يعدّ عاملاً مهماً في الحد من الانبعاثات في القطاعات الصناعية التي يصعب عادةً تخفيف انبعاثاتها».

وأكد: «نحن ملتزمون بتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام في مشروعات الهيدروجين النظيف، نظراً إلى دوره في تسريع الحدّ من الانبعاثات، وخفض كثافة الكربون من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أوروبيس»، رولاند هارينغز، إن «الشحنة التجريبية الأولى من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج (أدنوك) تمثل إنجازاً كبيراً ومرحلة مهمة في تحقيق رؤيتنا طويلة المدى لحلول الهيدروجين، التي تساعد في تحقيق أهدافنا في الحدّ من انبعاثات الكربون».

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «هامبورغر هافن آند لوجستيك»، أنجيلا تيتزراث: «يسر الشركة تسهيل استيراد الهيدروجين ومشتقاته إلى ألمانيا وأوروبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة».

خطوة جديدة

تمثل الشحنة الجديدة خطوة جديدة ضمن خطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من الأمونيا منخفضة الكربون في أبوظبي، حيث تعمل «أدنوك» على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً، ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية المتكاملة الجديدة، التي تعدّ مركزاً للخدمات الصناعية واللوجستية يدعم ويمكّن نمو مجمّع الرويس الصناعي.

الشحنة لمصلحة شركة «أوروبيس» للمعادن غير الحديدية وإعادة تدوير النحاس.