«مدينة دبي الملاحية» تعزّز مكانة دبي مركزاً للترفيه البحري

أكدت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مواصلة جهودها في تنفيذ عدد من المبادرات لتسهيل الإجراءات والعمليات لليخوت والمراسي المحلية، بهدف تعزيز مكانة دبي مركزاً للترفيه البحري.

وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، في بيان صادر أمس، إن السلطة حريصة على تبني رؤى طموحة تسهم في رفع تصنيف دبي بين الوجهات البحرية الرائدة في العالم من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والتشريعات واللوائح.

وأوضح أن المبادرات التي أطلقتها السلطة أخيراً، تصبّ في مصلحة تعزيز دبي وجهة بحرية شتوية سياحية خلال الموسم المقبل، وذلك عبر توفير عدد من الخدمات والتسهيلات لمصلحة اليخوت الأجنبية الزائرة، ومنها الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة، والإعفاء من الرسوم الجمركية، التي تبلغ حالياً 5%، في حال تم شحن اليخوت إلى دبي، إضافة إلى إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة لمدة ستة أشهر من دون مقابل، وتوفير خدمة الرسو قصير الأجل لجميع القوارب واليخوت المحلية والزائرة داخل المياه الإقليمية لإمارة دبي.

وأضاف أن سلطة مدينة دبي الملاحية، طبقت عدداً من المبادرات الأخرى، وعلى رأسها نظام الفحص الذاتي لوسائل النزهة البحرية التي يصل طولها حتى 12 متراً عند تجديد الرخصة، علاوة على تولي السلطة لعملية تطوير معايير المراسي الحالية والمستقبلية، وتوحيد أفضل الممارسات الإدارية، فضلاً عن تطبيق نظام تصنيف للمراسي في دبي من أجل رفع مستوى أدائها وقدرتها التنافسية.

وأشار المدير التنفيذي للسلطة إلى مبادرة «رخصتك في دقائق» التي أطلقتها السلطة والتي تسمح للشركات البحرية بالحصول على جميع التصاريح اللازمة في أسرع وقت ممكن، بالاعتماد على تقنية التحوّل الإلكتروني وأتمتة خدمة الترخيص البحري والتي انعكست بشكل إيجابي في تقليص معدل زيارات المتعاملين لمركز الخدمة للحصول على ترخيص الوسيلة البحرية ورخص القيادة بنسبة 100%، لافتاً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات من خلال عملية الربط الذكي ببطاقة الهوية الرقمية.

وقال إن «سلطة مدينة دبي الملاحية تعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون ملكية القوارب وتبسيط القواعد واللوائح مع الحفاظ على مستويات عالية من السلامة التشغيلية وحماية البيئة».