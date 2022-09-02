«طيران الإمارات» توفر «السياحية الممتازة» إلى 5 مدن جديدة

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن خطط لتشغيل طائرات «A380» العملاقة، التي سيجري تحديثها، والتي ستضم أحدث مقصورات الدرجة السياحية الممتازة، إلى خمس مدن جديدة، وذلك اعتباراً من ديسمبر المقبل. وأوضحت الناقلة في بيان أن المدن الخمس هي: نيويورك (مطار جيه إف كنيدي) وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة، مشيرة إلى أنها ستضيف مزيداً من مقاعد «السياحية الممتازة» على رحلاتها إلى لندن هيثرو وسيدني مع إدخال مقصوراتها المحسنة إلى خدماتها المنتظمة.

وبينت أنها ستخدم الرحلة «ئي كيه 203/ 204» إلى نيويورك بطائراتها A380 المعدلة، اعتباراً من الأول من ديسمبر، فيما ستطلق مقصورتها السياحية الممتازة إلى أوكلاند للمرة الأولى لخدمة الرحلة «ئي كيه 448/ 449»، اعتباراً من 15 يناير 2023.

وأضافت الناقلة أنه اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، ستصبح ملبورن ثاني وجهة أسترالية تخدمها «طيران الإمارات» بطائرة «A380» مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، على الرحلة «ئي كيه 406/ 407»، بينما ستصبح سان فرانسيسكو ثاني وجهة أميركية تخدمها طائرة الإمارات «A380» المعدلة بتصاميم داخلية حديثة على الرحلة «ئي كيه 225/ 226»، اعتباراً من 15 فبراير.

وأشارت إلى أن سنغافورة ستستقبل للمرة الأولى طائرة الإمارات «A380» المجهزة بالدرجة السياحية الممتازة اعتباراً من الأول من مارس 2023، على الرحلة «ئي كيه 354/ 355».

وستوفر «طيران الإمارات»، للمسافرين مزيداً من الخيارات مع تعزيز خدمات «A380» إلى 42 وجهة بحلول نهاية مارس 2023.