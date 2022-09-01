6 تريليونات درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 6 أشهر

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لأكثر من 6 تريليونات درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 26.5% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 4.748 تريليون درهم منفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من 2022، بواقع 3.627 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و2.383 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال النصف الأول بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات مايو إلى 884.54 مليار درهم، ونحو 1.082 تريليون درهم في أبريل و861.8 مليار درهم في فبراير و864.7 مليار درهم لتحويلات يناير 2022.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 607.12 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 13.2% مقارنة بنحو 536.05 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من 2021.

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.1% ليصل إلى 10.886 مليون شيك مقارنة بنحو 10.659 مليون شيك في الستة أشهر الأولى من 2021.

وحاز شهر يونيو على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 116.6 مليار، ثم مارس بواقع 108.03 مليار درهم، ونحو 92.02 مليار درهم في يناير، ونحو 90.69 مليار درهم في فبراير، ونحو 98.79 مليار درهم في أبريل و100.96 مليار درهم في مايو الماضي.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 97.351 مليار درهم، وتضمنت 97.348 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و3.257 مليون درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 103.63 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 103.6 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و27.19 مليون درهم بالعملات المعدنية.