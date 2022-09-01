«ريفييرا ريف» يضم 24 مبنى بإجمالي 5000 وحدة

يتضمن مشروع «ريفييرا ريف»، نحو 24 مبنى، بإجمالي 5061 وحدة، وتضم أكثر من 2600 استوديو، و1579 شقة من غرفة واحدة، و876 شقة من غرفتين. ويمثل المشروع، المرحلة الرابعة من مشروع «ريفييرا»، التابع لشركة «عزيزي» للتطوير العقاري، الواقع في مدينة الشيخ محمد بن راشد.

وتأتي المباني معززة بالصالات الرياضية المجهزة بالكامل، مع حمامين للسباحة، وغرف الساونا والبخار، ومناطق لعب للأطفال، إلى جانب كثير من المرافق الأخرى.

ويعتبر مشروع «ريفييرا» جزءاً من محفظة «عزيزي»، الحائزة الكثير من الجوائز. ووفق المخططات الرئيسة، يضم المشروع 71 مبنى متوسطة الارتفاع، توفر مجتمعة ما يقرب من 16 ألف وحدة سكنية عند اكتمالها، وتقع في وسط كل مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة.