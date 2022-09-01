يتميز قطاع التكنولوجيا في دبي بتطوره الكبير، إذ يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، وقد اتخذت الإمارة خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بما يضمن توفير الوقت والجهد والتكلفة على متلقي الخدمة.

ومن بين جميع القطاعات، حاز القطاع العقاري في الإمارة اهتماماً خاصاً، نظراً لدوره الكبير في دفع عجلة التنمية، حيث تم إطلاق عدد من التطبيقات العقارية في دبي التي أسهمت بشكل كبير في تحسين تجربة الاستثمار العقاري. ومن أبرز هذه التطبيقات، تطبيق «دبي ريست» الذي أسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات بيع وشراء العقارات، حيث نتناول هذا الأسبوع إحدى خدمات التطبيق المهمة، وهي التحقق من «شهادة التملك»، في تطبيق «دبي ريست» والخطوات المطلوبة لذلك.

ويمكن للمتعامل، التحقق من «شهادة التملك» عبر تطبيق «دبي ريست» من خلال اتباع الخطوات الآتية.

■ فتح تطبيق دبي ريست.

■ النقر على خيار «خدمات» من علامة التبويب السفلية.

■ تحديد خيار «سند الملكية» من تطبيق «دبي ريست».

■ إدخال المعلومات المطلوبة.

■ النقر على خيار «التحقق من صحة السند».

■ اسم مالك العقار.

■ رقم الشهادة (أسفل الرمز الشريطي، رمز الاستجابة السريعة لسند الملكية، رقم العقد).

■ سنة استخراج الشهادة (تحت الرمز الشريطي، رمز الاستجابة السريعة لسند الملكية، سنة العقد).

■ المساحة بالمتر المربع.

■ نوع العقار (أرض، فيلا، شقة).