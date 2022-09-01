«ديوا» تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الكابلات

أسهم تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أفضل وأحدث برامج وأنظمة الصيانة الوقائية، في تعزيز ريادة أداء كابلات شبكة توزيع الطاقة في دبي.

وتستخدم الهيئة الصيانة الاعتمادية المركزية والوقائية وتقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الكابلات، كما تعتمد منهجية «تعزيز الاعتمادية بناءً على تقييم الحالة» المتطّورة، وتطبق مشروع الإدارة المُثلى للعمر الافتراضي لكابلات التوزيع الذي طوّرته داخلياً لتعزيز وإطالة العمر الافتراضي لكابلات التوزيع، عبر منظومة متقدمة تعتمد على معالجة البيانات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نسعى دائماً إلى تعزيز قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي».

وأضاف أن «اعتماد الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الشبكات الذكية في نقل وتوزيع الطاقة، أسهم في تفوق الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من المؤشرات».

وأشار الطاير إلى أن الهيئة حققت عام 2021 رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، موضحاً أن «دبي سجلت متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك، مقارنة بـ15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، كما نجحت الهيئة في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى 3.3%، مقارنة بـ6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وتقليل نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه إلى 5.3%، مقارنة بـ15% في أميركا الشمالية.

3.3 %

نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي، مقارنة بـ6-7% في أوروبا وأميركا.