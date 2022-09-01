«طيران الإمارات» تنقل 10 ملايين مسافر خلال الصيف

نقلت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، أكثر من 10 ملايين راكب على متن 35 ألف رحلة إلى 130 وجهة خلال الصيف.

وأفادت الناقلة، التي كانت تتوقع العودة القوية للسفر صيفاً، بأنها تعاونت مبكراً مع شركائها في المطارات لتشغيل رحلاتها المنتظمة، والحد من أي اضطرابات في الحركة، وتلبية طلب المتعاملين في الالتحاق بعطلاتهم ورحلاتهم المخطط لها للسياحة وزيارة العائلات والأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

وأضافت في بيان، أمس، أنها عززت عملياتها أيضاً لخدمة المتعاملين خلال الموسم الصيفي الذي يشهد إقبالاً على السفر، حيث أعادت خدمتها اليومية إلى لندن ستانستيد، وزادت الرحلات إلى 33 مدينة في الصيف على الخطوط الرئيسة عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى وجهات العطلات المفضلة، مثل سيشيل والمالديف والمكسيك وميامي.

وأشارت الناقلة إلى أنها أضافت في يونيو، مدينة تل أبيب إلى شبكتها العالمية، فيما أضافت في يوليو رحلة يومية ثالثة إلى لندن غاتويك لخدمة المسافرين المتأثرين بخفض السعة في لندن هيثرو.

وعلى الأرض، أعادت «طيران الإمارات» فتح وتشغيل 32 صالة من صالاتها المتميّزة، بما في ذلك 25 صالة خاصة في المطارات الرئيسة عبر شبكة خطوطها، لتزويد المسافرين الدائمين ومسافري الدرجتين الأولى والأعمال بملاذ للراحة والانتعاش خلال رحلاتهم.

كما أعادت الناقلة خدمات النقل المجانية من وإلى المطارات الخاصة بعلامتها التجارية، مع خدمة السيارة مع سائق «Chauffeur Drive» لمتعاملي الدرجتين الأولى والأعمال في معظم المدن التي تخدمها.

يشار إلى أن الملايين من متعاملي «طيران الإمارات» يستخدمون مطار دبي الدولي وصولاً ومغادرةً وعبوراً، كل شهر.

وتواصل «طيران الإمارات» إعادة بناء شبكتها مع تخفيف قيود السفر، وتعمل حالياً بنسبة 74% من سعتها قبل الجائحة، وتستهدف الوصول إلى 80% بحلول نهاية العام.

وكانت الناقلة أعادت إلى الخدمة جميع طائراتها الـ«بوينغ 777»، ونحو 80 من طائراتها الـ«إيرباص A380».

وستبدأ في نوفمبر المقبل برنامجاً بكلفة ملياري دولار (أكثر من 7.7 مليارات درهم) لتحديث مقصورات 120 من طائراتها، بما في ذلك إضافة مقصورة درجتها السياحية الممتازة الجديدة.

الخدمات الرقمية

استفاد المسافرون من استثمارات «طيران الإمارات» في الخدمات والمبادرات الرقمية لتقليل أوقات الانتظار، وتسهيل تدفق وانتقال المتعاملين عبر المطار لإكمال إجراءات سفرهم والانطلاق نحو وجهاتهم بسلاسة ويسر.

وأوضحت الناقلة أن أكثر من 3.8 ملايين مسافر أنهوا إجراءاتهم عبر الإنترنت خلال أشهر الصيف، عبر موقع (emirates.com)، وتطبيق «طيران الإمارات» Emirates App.

وأضافت أن أكثر من 500 ألف مسافر، استخدموا 22 كشكاً للخدمة الذاتية في إنهاء إجراءاتهم، و38 مرفقاً لتسليم الأمتعة في المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي.

كما استفاد أكثر من 11 ألف مسافر من خدمة «طيران الإمارات» لإنهاء الإجراءات من المنزل، وهي مجانية لركاب الدرجة الأولى المغادرين من دبي.

الناقلة أعادت فتح وتشغيل 32 صالة من صالاتها المتميّزة.