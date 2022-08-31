الأسهم المحلية تعزز مكاسبها وتربح 85 مليار درهم خلال أغسطس

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للشهر الثاني على التوالي، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 85 مليار درهم خلال تداولات أغسطس مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة علي المعنويات بدعم الأرباح القوية للشركات والبنوك المدرجة خلال النصف الأول.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.575 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي وصولا إلى 2.66 تريليون درهم في نهاية أغسطس الجاري، موزعة بواقع 2.09 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و569.7 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وصعد مؤشر أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 2.33 في المائة أو ما يعادل 224.79 نقطة خلال أغسطس ليغلق عند 9873.75 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنحو 2.18 في المائة ليقفل عند 9874.51 نقطة مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 5.56 في المائة والمواد الأساسية 10.4 في المائة والطاقة 1.85 في المائة والخدمات 2.44 في المائة.

و ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 3.15 في المائة توازي 105.15 نقطة ليغلق عند 3443.11 نقطة مع صعود مؤشر قطاع العقار 12.3 في المائة و الاستثمار 5.1 في المائة و النقل 1.69 في المائة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال أغسطس بأكثر من 38.4 مليار درهم موزعة بواقع 31.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و7.38 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 8.8 مليارات سهم عبر تنفيذ ما يربو على 364 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 845 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء، منها 314.7 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و530.3 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 7.78 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 6.94 مليار درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر القطاع المالي مع نمو "العالمية القابضة" بنسبة 14.6 في المائة متصدراً قائمة الأنشط بالقيم بعد استقطابه سيولة بأكثر من 7.45 مليار درهم، كما ارتفع "ملتيبلاي" 21.3 في المائة وفي قطاع الطاقة ارتفع "أدنوك للتوزيع" بنسبة 3.745 و"أدنوك للحفر" 2.23 في المائة.

ومن بين الأسهم الرابحة في أبوظبي خلال أغسطس أيضاً "الياه سات" مع صعوده 3.82 في المائة و"رأس الخيمة العقارية" 14 في المائة و"مصرف الشارقة الإسلامي" 10.23 في المائة و"بروج" 4.42 في المائة.

و دعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم العقار يقودها "إعمار العقارية" بعد نموه بأكثر من 13.8 في المائة مع تصدره قائمة الأنشط بالقيمة جاذباً سيولة بنحو 2.9 مليار درهم، كما صعد "إعمار للتطوير" 8.5 في المائة و"تيكوم" 3.8 في المائة.. في حين صعدت أسهم الاستثمار مع نمو "سوق دبي المالي" 4.67 في المائة و"دبي للاستثمار" بأكثر من 6 في المائة.

وكان قطاع النقل ضمن الرابحين في سوق دبي بعد صعود سهم "العربية للطيران" بنسبة 0.9 في المائة و"أرامكس" 3.17 في المائة. وفي قطاع المرافق زاد سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 0.78 في المائة.