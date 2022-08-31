طيران الإمارات نقلت أكثر من 10 ملايين مسافر خلال الصيف

نقلت طيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم أكثر من 10 ملايين راكب على نحو 35 ألف رحلة إلى 130 وجهة خلال الصيف.

وعملت طيران الإمارات التي كانت تتوقع العودة القوية للسفر صيفاً بالتعاون مبكراً مع شركائها في المطارات لتشغيل رحلاتها المنتظمة والحد من أي اضطرابات في الحركة وتلبية طلب العملاء في الالتحاق بعطلاتهم ورحلاتهم المخطط لها للسياحة وزيارة العائلات والأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

كما عززت طيران الإمارات عملياتها أيضاً لخدمة العملاء خلال الموسم الصيفي الذي يشهد إقبالا على السفر حيث أعادت خدمتها اليومية إلى لندن ستانستيد وزادت الرحلات إلى 33 مدينة في الصيف على الخطوط الرئيسية عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى وجهات العطلات المفضلة مثل سيشيل والمالديف والمكسيك وميامي.

وأضافت طيران الإمارات خلال يونيو الماضي تل أبيب إلى شبكتها العالمية. كما أضافت في يوليو الماضي رحلة يومية ثالثة إلى لندن غاتويك لخدمة المسافرين المتأثرين بخفض السعة في لندن هيثرو.

وأعادت طيران الإمارات فتح وتشغيل 32 صالة من صالاتها المتميزة بما في ذلك 25 صالة خاصة في المطارات الرئيسية عبر شبكة خطوطها لتزويد المسافرين الدائمين ومسافري الدرجتين الأولى والأعمال بملاذ للراحة والانتعاش خلال رحلاتهم.

كما أعادت خدمات النقل المجانية من وإلى المطارات الخاصة بعلامتها التجارية مع خدمة السيارة مع سائق Chauffeur Drive لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال في غالبية المدن التي تخدمها.

ويستخدم مطار دبي الدولي أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم الملايين من عملاء طيران الإمارات وصولاً ومغادرةً وعبوراً كل شهر.

وحرصت الناقلة على ضمان سلاسة العمليات في مركزها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بتوفير موارد وعناصر بشرية إضافية في جميع مرافق المبنى 3 في المطار.

واستفاد المسافرون من استثمارات طيران الإمارات في الخدمات والمبادرات الرقمية لتقليل أوقات الانتظار وتسهيل تدفق وانتقال العملاء عبر المطار لإكمال إجراءات سفرهم والانطلاق نحو وجهاتهم بسلاسة ويسر.

خلال أشهر الصيف أنهى أكثر من 3.8 ملايين مسافر إجراءاتهم عبر الإنترنت على emirates.com وتطبيق طيران الإمارات Emirates App واستخدم أكثر من 500 ألف مسافر 22 كشكا للخدمة الذاتية في إنهاء إجراءاتهم و38 مرفقا لتسليم الأمتعة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي كما استفاد أكثر من 11 ألف مسافر من خدمة طيران الإمارات لإنهاء الإجراءات من المنزل وهي مجانية لركاب الدرجة الأولى المغادرين من دبي وتخطوا الطوابير في المطار واتجهوا مباشرة إلى كاونترات الهجرة والفحص الأمني.

وتواصل طيران الإمارات إعادة بناء شبكتها وسعتها مع تخفيف قيود السفر وتعمل حالياً بنسبة 74 بالمائة من شبكتها / سعتها قبل الجائحة وتستهدف الوصول إلى 80 بالمائه بحلول نهاية العام.

وأعادت طيران الإمارات إلى الخدمة جميع طائراتها البوينج 777 ونحو 80 من طائراتها الإيرباص A380.

وستبدأ في نوفمبر المقبل برنامجا بتكلفة ملياري دولار أميركي /أكثر من 7.7 مليارات درهم/ لتحديث مقصورات 120 من طائراتها بما في ذلك إضافة مقصورة درجتها السياحية الممتازة الجديدة.