الإمارات تستعرض فرص الاستثمار الصناعي.. وتطلق حواراً عالمياً حول الاستدامة

تستعرض دولة الإمارات خلال النسخة الأولى من فعالية «GMIS AMERICA» التي تعقد في أميركا أواخر الشهر الجاري، فرص الاستثمار الصناعي والمزايا التنافسية الفريدة التي توفرها حملة «اصنع في الإمارات».

كما ستطلق الإمارات، خلال الفعالية التي يحضرها قادة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مستوى العالم، حواراً عالمياً حول الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.

وتفصيلا، أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، عن تنظيم النسخة الأولى من فعالية «GMIS AMERICA» في مدينة بيتسبرغ الأميركية خلال 28 و29 سبتمبر الجاري، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التواصل وبناء الجسور بين المصنعين والحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والتقنيين ومجتمع البحث والتطوير والمستثمرين الصناعيين حول العالم.

ووفقا لبيان صادر اليوم، يفتتح حاكم ولاية بنسلفانيا، توم وولف، الفعالية، التي تنظم للمرة الأولى في بيتسبرغ، لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بنمو واستدامة القطاع الصناعي العالمي، استناداً إلى أبرز حلول الثورة الصناعية الرابعة.

وستناقش الفعالية، الدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والعلاقة بين الطاقة ومستقبل القطاع الصناعي.

وستسلط «GMIS AMERICA» الضوء على الفرص والتقنيات الصناعية الجديدة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز عقد الشراكات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وستطلق دولة الإمارات، خلال الفعالية التي يحضرها قادة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مستوى العالم، حواراً عالمياً حول الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.

وتسهم الفعالية في دعم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، والتي تهدف من خلالها إلى استدامة نمو وتطور القطاع الصناعي الإماراتي، واستعراض الفرص التي يوفرها القطاع للمستثمرين والشركات الدولية، وتسليط الضوء على القيمة المضافة والمزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين وأصحاب الأفكار والمواهب في القطاع الصناعي، خصوصاً في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان الجابر: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أرست دولة الإمارات مكانة متقدمة في بناء القدرات الصناعية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في تحقيق النمو والازدهار العالمي».

وأضاف: «تسرنا استضافة مدينة بيتسبرغ الأميركية النسخة الأولى من فعالية (GMIS AMERICA)، وهو وأوضح الجابر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تركز على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، إضافة إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الدولية في القطاعات الصناعية الحالية والمستقبلية».

وذكر أن «دولة الإمارات تدعو شركائها حول العالم للانضمام إلى مسيرة تعزيز النمو الصناعي، حيث ستكون فعالية (GMIS SMERICA) منصة مناسبة لعرض الفرص والحوافز الصناعية التي أطلقناها أخيرا في منتدى (اصنع في الإمارات) والتي تركز على استقطاب المستثمرين والمصنعين إلى الإمارات».