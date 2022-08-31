«ديوا» الثالثة إقليمياً في قائمة أعلى المؤسسات الخدماتية قيمة

جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في المرتبة الثالثة على قائمة أعلى المؤسسات الخدماتية قيمة في منطقة الشرق الأوسط، كما تبوأت المركز الثالث في فئة أسرع العلامات التجارية نمواً في دولة الإمارات، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن شركة «براند فاينانس» للعلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة في العالم لعام 2022.

ولفت التقرير إلى النجاح الكبير الذي حققه اكتتاب الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن قوة العلامة التجارية للهيئة أدت دوراً جوهرياً في تحقيق هذا النجاح، كما أكد الأهمية التي توليها الهيئة للاستدامة والطاقة الخضراء، لتحقيق الحياد الكربوني.

وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات العالمية المرموقة، لافتاً إلى أن هذا التصنيف العالمي يعكس مكانة الهيئة ضمن أبرز المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.

وقال: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات التي باتت تتصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات». وأكد أن الهيئة لا تدخر جهداً لدعم الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأضاف الطاير أن سر نجاح الهيئة يكمن في تطبيق مبادئ وممارسات التميز في جميع عملياتها وأنشطتها وعمليات التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تضمينها في ثقافة الهيئة المؤسسية.

وأشار إلى أن الهيئة لديها بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم، ويلبي الطلب على الكهرباء والمياه لمواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل.