الإمارات ضمن الأفضل عالمياً في مؤشرات الحياة الرقمية

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات جاءت ضمن الدول الأفضل عالمياً في مؤشرات الحياة الرقمية بفضل التطور الكبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يؤكد ريادة الدولة في التحول الرقمي والخدمات الرقمية.

وأضافت الهيئة، في تقرير بعنوان «أسلوب الحياة الرقمية في دولة الإمارات»، أنه انطلاقاً من الأرقام المتداولة في التقارير العالمية المختصة، فإن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في استخدام الإنترنت، وحلت في المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً في التجارة الرقمية.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات كانت صاحبة أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، مشيراً إلى أنه على امتداد هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات تكرست ثقافة الرقمنة كأسلوب حياة يمارسه الأفراد في المجتمع، وتمارسه مؤسسات الأعمال في سعيها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

السرعة

ووفقاً للتقرير، تصدرت دولة الإمارات عالمياً، في ما يتعلق بسرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت في الإمارات 134.48 ميغابايت/ ثانية، فيما يبلغ المتوسط العالمي 30 ميغابايت/ ثانية.

وجاءت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً في سرعة شبكة الإنترنت الثابت، حيث يبلغ متوسط سرعة الإنترنت في الدولة 124.7 ميغابايت/ ثانية، مقابل المتوسط العالمي البالغ 63.46 ميغابايت/ ثانية.

وجاءت الدولة بالمرتبة الثانية عالمياً في استخدام الإنترنت بنسبة تصل إلى 99%، مقابل المتوسط العالمي البالغ 62.5%، إذ يصل عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات إلى تسعة ملايين و935 ألفاً و967 مستخدماً.

استخدام الإنترنت

وبيّن تقرير الهيئة، أن الإمارات حلت في المرتبة الـ12 عالمياً في ما يتعلق بالوقت المستغرق في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المتحرك بمعدل 04:35 ساعات، مقابل المتوسط العالمي البالغ 03:43 ساعات، فيما حلت الدولة في المرتبة الـ11 عالمياً في ما يتعلق بالوقت المستغرق في استخدام الإنترنت عبر أجهزة الحاسوب بواقع 04:01 ساعات، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 03:14 ساعات.

وذكر أن الإمارات جاءت في المرتبة الـ10 عالمياً في معدل الوقت المستغرق في استخدام الإنترنت عبر جميع الأجهزة «حاسوب وهاتف متحرك» بمتوسط 08:36 ساعات، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 06:58 ساعات.

مواقع التواصل

وأوضح التقرير، أن الدولة هي الأولى عالمياً في نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان بنحو 106%، مقابل معدل استخدام العالم لمواقع التواصل الاجتماعي، البالغة نسبته 58.4%، كما تفوقت الإمارات في مشاركة السكان بمواقع التواصل الاجتماعي على المعدل العالمي بنسبة تصل إلى 200%. ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في استخدام الفيديوهات الرقمية كمصدر للتعلم بنسبة 50%، فيما حلت ضمن أفضل 10 عالمياً في مشاهدة المدونات الرقمية البصرية بنحو 27.6%.

الترفيه

ولفت التقرير إلى أنه على الصعيد الترفيهي جاءت الإمارات ضمن أفضل 10 عالمياً في نسبة ممارسة الألعاب الإلكترونية بنحو 90%، بينما في الشق الاقتصادي، جاءت ضمن أفضل 10 عالمياً في نسبة استحواذ السكان على العملات المشفرة بنحو 11.4%.

وبيّن أن الإمارات جاءت في المركز التاسع عالمياً في ما يتعلق بالتجارة الرقمية، وبلغ متوسط حصة الفرد السنوية من المدفوعات الرقمية في الإمارات نحو 3775 دولاراً، وذلك مقابل متوسط حصة الفرد السنوية من المدفوعات الرقمية عالمياً، والبالغة 1766 دولاراً.

الإعلانات

بلغت نسبة وصول إعلانات «فيس بوك» في الإمارات إلى نحو 82.5%، مقابل نسبة وصول إعلانات الموقع عالمياً والبالغة 34.1%، لتتبوأ بذلك الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً، كما حلت الدولة في المركز الخامس في نسبة وصول إعلانات موقع «يوتيوب» بنحو 93.4%، مقابل النسبة العالمية البالغة 37.7%.

وجاءت في المركز السادس بنسبة وصول إعلانات موقع «إنستغرام» بنحو 60.2%، مقابل النسبة العالمية البالغة 23.9%. الدولة جاءت في المرتبة الأولى عربياً.. والثانية عالمياً في استخدام الإنترنت. الإمارات تصدرت على مستوى العالم في ما يتعلق بسرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك.