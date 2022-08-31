«أمازون» تفتتح منطقة جديدة لمراكز بياناتها في الإمارات باستثمارات 18.3 مليار درهم

أعلنت «أمازون ويب سيرفيسز»، التابعة لشركة «أمازون» عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط «منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات».

وتقدّر «أمازون ويب سيرفيسز» أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سيدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلية، من خلال استثمارات تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036.

وستسهم منطقة «أمازون ويب سيرفيسز» الجديدة في (الشرق الأوسط - الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الـ15 عاماً المقبلة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء: «يشكل افتتاح منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزّز افتتاح مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) رؤية إمارة أبوظبي وسعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال».

بدوره، قال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي: «تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات، فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد».