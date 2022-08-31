4.1 مليارات درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية

ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.1 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس، مستمدة الدعم من الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والمرافق.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.79% بنهاية تداولات جلسة أمس، مغلقاً عند 3463.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 282 مليون درهم.وشهد السوق ارتفاع أسهم 17 شركة، من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت خمس على ثبات.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.6% عند 6.20 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وارتفع سهما «الإمارات دبي الوطني»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي» بنسبة 0.73% للأول، و0.77% للثاني.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «الإثمار القابضة» مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 0.215 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم.

في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مستقراً عند مستوى 9970.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 58 شركة، تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 أخرى، وبقيت 10 على ثبات. وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 19.56 درهماً، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم.

بينما ارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.5% عند 2.18 درهم، وبتداولات قاربت 59 مليون سهم.