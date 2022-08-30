افتتاح معهد مارانجوني في مركز دبي المالي العالمي

افتتح اليوم "معهد مارانجوني" - أحد أبرز مدارس تعليم الأزياء والتصميم الرائدة في العالم - حرمه الجامعي الرسمي الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بحضور جوزيبي فينوكيارو القنصل الإيطالي العام في دبي وروبرتو لا إياكونا مدير معهد مارانجوني دبي بالإضافة إلى ممثّلين من أكاديمية المدرسة وفريق الإدارة.

سيقدم "معهد مارانجوني دبي" مجموعة من الدراسات الجامعية التي تمتد حتى ثلاث سنوات بما في ذلك دراسات التصميم الداخلي وتصميم المنتجات والتصميم المرئي وتصميم الأزياء والإكسسوارات وأعمال الموضة وتصميم الأزياء والتوجيه الإبداعي، بالإضافة إلى الدورات المهنية الكاملة أو القصيرة التي تغطي جوانب مختلفة في عالم صناعة الموضة والتصميم.

وقال روبرتو لا إياكونا، مدير معهد مارانجوني دبي انه منذ عام 1935 تمكن المعهد من تخريج أسماء لامعة من نجوم الموضة والتصميم العالميين والحائزين على جوائز مرموقة من معهد مارانجوني، معرباً عن حماسه لدعم نمو صناعة الأزياء وتطور مشهد التصميم الإبداعي في دولة الإمارات من خلال صقل مواهب الجيل الجديد في المنطقة للانطلاق نحو العالمية.

ويوفر معهد مارانجوني دبي للطلاب بيئة معاصرة وأنيقة مجهّزة بجميع المرافق الخاصة بالصناعة والقطاع، بما في ذلك غرف الرسم والتصميم، وغرف النقش والقطع، والمكتبة النسيجية، ومكتبة خاصة بكتب التصميم والأزياء مع شرفة على الهواء الطلق.