16 شركة تكنولوجية ناشئة تنضمّ إلى"HUB71"

أعلنت "Hub71"، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن اختيار أحدث مجموعة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من بين عدد كبير من الشركات المرشّحة من حول العالم للانضمام إلى مجتمعها المتنامي في أبوظبي.

وستتاح لمجموعة الشركات المشاركة في برنامج "Hub71" الاستفادة من حوافز غير قائمة على المشاركة في الأسهم تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم، وكذلك الانضمام إلى البرامج التمكينية وإلى منظومة حيوية من المستثمرين الناشطين والشركاء المؤسسيين والحكوميين والأكاديميين.

وتنضمّ الشركات الناشئة المختارة إلى مجتمع "Hub71"، من تسع دول بما فيها الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة، وهي متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية والغذائية والتكنولوجيا النظيفة والخدمات اللوجستية.

وبالإضافة إلى الشركات الناشئة المحلية الإماراتية، تضم المجموعة أيضاً أول شركة تكنولوجيا من لوكسمبورغ. ويشمل المزيج المتنوع من الشركات الناشئة Green Future Project، وهي منصة تتيح للأفراد والشركات دعم أبرز المشاريع المناخية على مستوى العالم ورصد الأثر البيئي.

كما تشمل المجموعة "أموال،" وهي منصة تتيح للمستخدمين دفع الأموال وإرسالها وتحويلها بواسطة هاتفهم، و"Abhi"، وهي منصة تكنولوجيا مالية تسمح للموظفين بسحب نسب من رواتبهم عند الحاجة.

وشكّلت "Hub71"، منذ إطلاقها عام 2019، شبكة عالمية من الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين والمؤسسات التي تتشارك هدف تسريع ريادة الأعمال والابتكار في إمارة أبوظبي.

وبعد عملية تقييم شاملة أجرتها "Hub71" وشركاؤها في المنظومة وصناديق رأس المال المخاطر، تم اختيار 16 شركة ناشئة للانضمام إلى مجتمع "Hub71" المتنامي الذي يشمل ما يزيد عن 170 شركة في مختلف مراحل تأسيسها، وحصدت مجتمعةً تمويلاً يفوق الـ67 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ"Hub71"، بدر سلطان سليم العلماء: "نجحنا في (Hub71) في جذب العديد من شركات التكنولوجيا الناشئة إلى أبوظبي لتساهم في مسيرة تحول العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال برامجنا التي تركز على خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص النمو لهذه الشركات الناشئة. وتفخر (Hub71) بدعمها لأكثر من 170 من الشركات الناشئة وتمكينها من التطور والاستفادة من المنظومة التكنولوجية الرائدة في أبوظبي والتي توفر فرص الشراكة مع شبكة عالمية تضم أبرز الشركات والهيئات الحكومية والمستثمرين".

وجذبت "Hub71" المدعومة من شركة "مبادلة للاستثمار" 80% من الشركات الناشئة من خلال برامجها التي تسهّل الوصول إلى السوق والمواهب وفرص التمويل المحتملة. فقد جمعت الشركات الناشئة خلال النصف الأول من عام 2022، 436 مليون دولار من أبرز المستثمرين على مستوى العالم وحققت عائدات تقارب الـ700 مليون دولار منذ إطلاق منظومة التكنولوجيا العالمية.

ويبرز التأثير الاقتصادي لـHub71 من خلال توفير قرابة ألف فرصة عمل، كما تسعى منظومة التكنولوجيا على المدى الطويل إلى تطوير برامجها عبر الحدود لتتيح للشركات الناشئة العمل والتوسع في الأسواق الأخرى، وتسهّل وصول المؤسسين في الخارج إلى سوق الإمارات. وتعدّ مراكز التميز وتنويع قاعدة المستثمرين من أبرز أولوياتHub71 للمستقبل.