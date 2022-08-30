فنادق ابوظبي تستقبل 2,2 مليون نزيل بنمو 22% خلال 7 شهور

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ان المنشآت الفندقية في الامارة استقبلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2,2 مليون نزيل فندقي بنمو نسبته 22 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

واوضحت الاحصاءات التي اصدرتها الدائرة اليوم ان إجمالي الإيرادات الفندقية ارتفع بنسبة 28% خلال الفترة نفسها ليصل الى 2,7 مليار درهم كما ارتفع متوسط أسعار الغرفة الفندقية المتاحة إلى 325 درهم بنمو 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما استمرت معدلات الإشغال الفندقي في الارتفاع لتصل إلى 69% بزيادة 4%

ووفقا للدائرة جاء السوق المحلي في المركز الاول بالنسبة لعدد النزلاء خلال السبعة اشهر الأولى من العام الجاري بواقع 650 ألف نزيل يليه السوق الهندي بواقع 259 ألف نزيل يليه السوق الفلبيني بواقع 99 ألف نزيل

وجاء السوق المصري على راس الاسواق العربية باجمالي 92 الف نزيل يلية السوق السعودي باجمالي 80 الف نزيل فندقي