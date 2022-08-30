17.5 مليار درهم قيمة الأسهم المملوكة لـ 434 ألف مستثمرة إماراتية

ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في أسواق المال المحلية إلى 17 ملياراً و513 مليوناً و765 ألف درهم، بما يعكس الحضور القوي للمرأة الإماراتية ضمن القاعدة الضخمة والمتنوّعة للمستثمرين في الأسواق.

ووفقاً لإحصاءات من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، استحوذت المستثمرات الإماراتيات على حصة تعادل أكثر من 89.9% من إجمالي الأسهم المملوكة للنساء في السوقين، والبالغ قيمتها 19.465 مليار درهم.

ووصل عدد المستثمرات الإماراتيات في السوقين لنحو 434.38 ألف مستثمرة بحصة تعادل 82.9% من إجمالي عدد المستثمرات النساء في السوقين والبالغ عددهن 524.048 ألف مستثمرة، منهن 244.126 ألف مستثمرة في سوق أبوظبي و279.922 ألف مستثمرة في سوق دبي.

إلى ذلك، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2%، عند مستوى 9972 نقطة، مع تراجع 29 سهماً، من أصل 52 شركة تم تداول أسهمها أمس، فيما ارتفعت أسهم 21 شركة، وبقيت شركتان على ثبات.

وانخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 3% عند 19.60 درهماً، وتراجع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 2.6% عند 4.57 دراهم، فيما ارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 1.1% عند 0.995 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم. وارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.9% عند 2.17 درهم، وبتداولات قاربت 61 مليون سهم.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.8% عند مستوى 3436 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 323 مليون درهم.

وشهد السوق انخفاض أسهم 24 شركة، من أصل 35 شركة تم تداولها أمس، بينما ارتفعت أسهم تسع شركات، وبقيت شركتان على ثبات.

وأقفل سهم «الاتحاد العقارية» منخفضاً بنسبة 2.5% عند 0.269 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم، بينما انخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 3.2% عند 0.544 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

وانخفض سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.4% عند 4.80 دراهم، وبتداولات تجاوزت ستة ملايين سهم، بينما انخفض سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1% عند 5.90 دراهم، وبتداولات تجاوزت أربعة ملايين سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنحو 1% عند 6.04 دراهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم.