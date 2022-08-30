رائد أعمال مواطن يبتكر نظاماً ذكياً لإدارة مشتريات المطاعم والفنادق

ابتكر رائد الأعمال الإماراتي، عمر الشامسي، نظاما ذكيا لإدارة المشتريات في المطاعم ومؤسسات الضيافة والمستشفيات، يتيح سوقا افتراضية تجمع شركات توريد السلع والأجهزة المختصة بمؤسسات الضيافة مع أصحاب المطاعم ومديري المشتريات في الفنادق أو المستشفيات.

وأوضح الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، أن النظام الذكي الذي طوره عبر منصة إلكترونية وتطبيق خاص تحت اسم «وترميلون»، يوفر لأصحاب المطاعم ومديري المشتريات في الفنادق إمكانية العثور على السلع الغذائية والمشروبات أو أجهزة ومعدات تحضير الأغذية والمشروبات بأسعار تنافسية من خلال معرفة العروض التي تطرحها شركات التوريد.

وأضاف أنه استلهم فكرة النظام الجديد بعد أن تعثر بمشروع سابق لمطعم، جراء عدم قدرته الحصول على مشتريات بأسعار منخفضة وجودة مناسبة.

وتابع الشامسي أنه بعدما بحث في أسباب التعثر أدرك أن تلك الأسباب تعيق العديد من أصحاب المطاعم ومؤسسات الضيافة، الأمر الذي جعله يلجأ إلى تصميم منصة إلكترونية وتطبيق ذكي بوفران تلك المقومات بطريقة سهلة.

وأفاد بأنه طوّر المنصة والتطبيق بالتعاون مع مختصين فنيين في قطاع التقنية بعدما وضع ملامح الفكرة الأساسية لخدماته، لافتا إلى أن تطبيق «وترميلون» يضم حاليا أكثر من 75 موردا في قطاع الضيافة، وما يتجاوز 130 مطعما بمختلف أنواعها.

وبيّن الشامسي أن تلك المطاعم والشركات أصبحت تشتري وتبيع من خلال التطبيق عبر السوق الافتراضية للمنصة الذكية، حيث يتم اختيار الصفقات الأفضل دون الحاجة للبحث التقليدي في الأسواق والذي كان يستغرق وقتا طويلا وجهدا وكلفة أكبر للوصول إلى عمليات التوريد المناسبة للمطاعم.

وذكر أن المنصة التي تتناسب مع سياسة الخدمات الرقمية الذكية، توفر احتياجات المطاعم ومؤسسات الضيافة والمستشفيات، إضافة إلى أي مؤسسة أو شركة لديها خدمات تجهيز الوجبات والمشروبات بكميات كبيرة للمتعاملين، وذلك من خلال التسجيل بشكل بسيط عن طريق وضع صورة الترخيص التجاري والبيانات الرسمية للشركة.

وأشار الشامسي، إلى أنه تم وضع مؤشرات تقييم لأداء شركات التوريد وتعاملاتها، وكذلك بالنسبة للمطاعم ومؤسسات الضيافة المشتركة في التطبيق، عبر نظام يشبه تقييم النجوم، لكن بشكل غير تقليدي من خلال وضع أشكال مستلهمة من اسم التطبيق «وترميلون».

وأوضح أنه تم تطوير أنظمة مواكبة لإدارة العمل الداخلي بمؤسسات الضيافة ترتكز على ربط طلبات المتعاملين بمنطقة التجهيز الخلفية للوجبات مع إدارات الحسابات بشكل فوري ومترابط عبر نظام ذكي موحد.

• 130 مطعماً و75 مورداً في قطاع الضيافة مشتركون في تطبيق «وترميلون».