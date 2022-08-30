توفير خدمات الإقامة الذهبية في أبوظبي من خلال بوابة «أبوظبي العالمي»

أعلن سوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن توقيع اتفاقية شراكة بهدف دعم ازدهار المجتمع في السوق وتمكينه من تحقيق الاستقرار والاندماج مع الثقافات المتنوعة التي تحتضنها إمارة أبوظبي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الاتفاقية تهدف إلى توفير مجموعة من الخدمات الرقمية من خلال البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي العالمي (ACCESSADGM)، بما في ذلك تعزيز طلبات الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي للمتقدمين المؤهلين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون تعود بالفائدة على الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم مكتب أبوظبي للمقيمين بإدارة الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي للمتقدمين المرشّحين والمؤهلين من سوق أبوظبي العالمي.

وسيتعاون كلا الطرفين في دعم المبادرات المحلية والدولية لمكتب أبوظبي للمقيمين، بما فيها الترويج للإقامة الذهبية وغيرها من المبادرات الرامية لاستقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال، فضلاً عن إطلاق أنشطة تسويقية مشتركة عبر العديد من القنوات الرقمية والمباشرة.