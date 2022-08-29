1.16 تريليون درهم ودائع «فوق 20 مليوناً» في مصارف الإمارات

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالدولة، والبالغ قيمتها 2.006 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفق إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.164 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي بما يعادل 58.03% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي.

وبحسب الإحصاءات، فإن الودائع بأكثر من خمسة ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 248.58 مليار درهم أو ما نسبته 12.39% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى خمسة ملايين على نحو 12.88% من الإجمالي بقيمة 258.401 مليار درهم. وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 97.52 مليار درهم بنسبة 4.86% من إجمالي الودائع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4.52% أو ما يعادل 90.6 مليار درهم.

وبيّن «المركزي» أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.32% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالدولة أو ما يعادل 146.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.