«إكسبو دبي» تستقبل الزوّار في «تيرّا» و«ألِف» و«حديقة الثريّا» الخميس المقبل

أعلنت مدينة «إكسبو دبي» عن بدء استقبال الزوّار في ثلاث من وجهاتها المميزة وهي: «ألِف» جناح التنقل، و«تيرّا» جناح الاستدامة، وحديقة الثُرَيَّا، اعتباراً من يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن استعداد المدينة لاستقبال الزوّار في العديد من الوجهات المتميزة في الأول من أكتوبر، لتواصل ما حققه «إكسبو 2020 دبي»، في إلهام أجيال المستقبل.

ويقدم «تيرّا – جناح الاستدامة»، نموذجاً عالمي المستوى لأعلى المعايير والممارسات المستدامة في مجال التصميم والعمارة، ويشجع الزائرين على إعادة تقييم علاقتهم بالبيئة، في رحلة غامرة في قاع المحيطات وأعماق الغابات. بينما سينقل «ألف – جناح التنقل»، الزوار عبر الزمن وإلى المستقبل، لاكتشاف الدور المحوري للتنقل في مسيرة التقدم البشري، وكيف أن لكل منا دوراً في صنع مستقبل أفضل عبر خياراتنا.

وتبلغ قيمة تذكرة الدخول لكل جناح 50 درهماً، و30 درهماً لحديقة الثريا، وستكون التذاكر متاحة للشراء عبر الإنترنت على www.expocitydubai.com، كما ستكون متوافرة في أربعة منافذ لبيع التذاكر موزعة ضمن مدينة «إكسبو دبي» اعتباراً من الأول من سبتمبر.

وسيكون الدخول مجانياً لأصحاب الهمم وللأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل لجناحي «تيرا»، و«ألف». وسيفتح كل من «تيرا-جناح الاستدامة»، و«ألف-جناح التنقل»، أبوابهما يومياً من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً. بينما تستقبل حديقة الثريا زوارها، والتي ترتفع 55 متراً وتتيح إطلالة بانورامية على معالم المدينة، من الثالثة عصراً إلى السادسة مساءً، ومن منتصف الشهر المقبل، ستصبح ساعات العمل فيها من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً. ، وسيكون الدخول مجانياً في حديقة الثريا لأصحاب الهمم والأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أقل.

ومن المرتقب أن يتم افتتاح معالم أخرى، كان لها شعبية كبيرة في «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك ساحة الوصل، وجناح الرؤية، وجناح المرأة، والشلالات السريالية، ومناطق ألعاب الأطفال في أكتوبر المقبل. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيتحوّل جناح الفرص، إلى متحف «إكسبو 2020 دبي» ليكون إضافة جديدة تسلط الضوء على تاريخ إكسبو الدولي وأثره، ويحتفي بنجاح الحدث الدولي.