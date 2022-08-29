مدينة إكسبو دبي تستقبل الزوار في "تيرّا" و "ألِف" و"حديقة الثُرَيَّا" في 1 سبتمبر

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن بدء استقبال الزوار في ثلاثة من من وجهاتها المميزة هي: "ألِف" جناح التنقل، و"تيرّا" جناح الاستدامة، وحديقة الثُرَيَّا، اعتباراً من يوم الخميس المقبل (1 سبتمبر 2022)، وذلك ضمن استعداد المدينة لاستقبال الزوار في العديد من الوجهات المتميزة في الأول من أكتوبر، لتواصل ما حققه إكسبو 2020 دبي في إلهام أجيال المستقبل.

يقدم تيرّا – جناح الاستدامة نموذجا عالمي المستوى لأعلى المعايير والممارسات المستدامة في مجال التصميم والعمارة، ويشجع الزائرين على إعادة تقييم علاقتهم بالبيئة في رحلة غامرة في قاع المحيطات وأعماق الغابات. بينما سينقل ألف – جناح التنقل الزوار عبر الزمن وإلى المستقبل لاكتشاف الدور المحوري للتنقل في مسيرة التقدم البشري، وكيف أن لكل منا دور اً في صنع مستقبل أفضل عبر خياراتنا.

وتبلغ قيمة تذكرة الدخول لكل جناح 50 درهماً، و30 درهماً لحديقة الثريا، وستكون التذاكر متاحة للشراء عبر الإنترنت على https://www.expocitydubai.com/en، كما ستكون متوفرة في أربعة منافذ لبيع التذاكر موزعة ضمن مدينة إكسبو دبي اعتباراً من 1 سبتمبر. وسيكون الدخول مجانياً لأصحاب الهمم وللأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل. وسيفتح كل من تيرا-جناح الاستدامة وألف-جناح التنقل أبوابهما يومياً من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً بينما تستقبل حديقة الثريا التي ترتفع 55 متراً وتتيح إطلالة بانورامية آسرة على معالم المدينة من الثالثة عصراً إلى السادسة مساءً ومن منتصف الشهر القادم ستصبح ساعات العمل فيها من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً.

ومن المرتقب أن يتم افتتاح معالم أخرى كان لها شعبية كبيرة في إكسبو 2020 دبي – بما في ذلك ساحة الوصل، وجناح الرؤية وجناح المرأة والشلالات السريالية ومناطق ألعاب الأطفال – في أكتوبر المقبل. وفي وقت لاحق من هذا العام سيتحول جناح الفرص إلى متحف إكسبو 2020 دبي ليكون إضافة جديدة تسلط الضوء على تاريخ إكسبو الدولي وأثره، ويحتفي بنجاح الحدث الدولي.

وتتطلع مدينة إكسبو دبي أيضاً إلى عودة طلبة المدارس، حيث أعد برنامج إكسبو للمدارس www.schools.expocitydubai.com مجموعة مبهرة وملهمة من التجارب التعليمية والمعارض وورش العمل التفاعلية في أجنحة مدينة إكسبو والمصممة لتقدم تجربة تعليمية وترفيهية غنية تتمحور حول مواضيع الأجنحة.

الدخول إلى مدينة إكسبو دبي مجاني وسيكون جزء كبير من المساحات العامة مفتوحاً للتنزه دون أي رسوم. ويمكن للزوار استخدام الخدمات المتاحة مثل العربات وقطار مستشكف إكسبو والسكوتر الكهربائي ووالدراجات الكهربائية مقابل رسوم.



يمكن الوصول إلى مدينة إكسبو دبي بسهولة عن طريق المترو والتاكسي والسيارات الخاصة، كما تتوفر مواقف للسيارات، بما في ذلك مواقف سيارات مخصصة لأصحاب الهمم، في مناطق الفرسان واليوبيل والتنقل والاستدامة، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية حول مواقف السيارات اعتباراً من 1 سبتمبر