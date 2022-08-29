هكذا ستستفيد دبي من "كأس العالم 2022"

توقع تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن تكون دبي هي الأكثر استفادة من حالة الرواج السياحي المنتظرة في منطقة الشرق الأوسط على خلفية إقامة مونديال "كأس العالم لكرة القدم 2022"، المقرر أن تستضيفه قطر بدءاً من نوفمبر المقبل، ولمدة شهر.

وأشار التقرير، الذي اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، إلى أنه من المتوقع أن تستضيف قطر أكثر من مليون مشجع خلال فعاليات المونديال، إلا أن العديد لن يقيموا في قطر أثناء تلك الفعاليات.

وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن الخيارات البديلة المتاحة أمامهم للإقامة أثناء الفعاليات لن تخرج منطقياً عن دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.

وتابع التقرير: باعتبار أن الإمارات تضم دبي، الوجهة السياحية التي تحظى بالفعل بشعبية طاغية على مستوى العالم، فإن دبي تبدو أكثر وجهة مهيأة للاستفادة سياحياً من هذه البطولة ضمن وجهات المنطقة.

وذكر أنه من المنتظر أن تستقبل العاصمة القطرية، الدوحة، أكثر من 90 رحلة جوية يومياً أثناء فعاليات البطولة، منها حوالي 40 طائرة تغادر من دولة الإمارات.

وأوضح تقرير "بلومبرغ" أن دبي تحديداً استعدت جيداً لتحقيق الاستفادة من ذلك، حيث إنها شيدت فندقاً جديداً في "نخلة جميرا" وخصصته لزوار كأس العالم الذين يعتزمون الإقامة في دبي والانطلاق منها إلى الدوحة لمشاهدة مباريات البطولة ثم العودة مجدداً إلى "نخلة جميرا" للمبيت بها.