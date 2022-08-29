%58 نسبة الإماراتيات العاملات في وزارة المالية من إجمالي موظفيها

أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتمكين المرأة وتطوير قدراتها ومهاراتها، وأتاحت لها الفرصة لتكون عنصراً فاعلاً في رسم وتنفيذ المبادرات والمشروعات وتحقيق الإنجازات. وقال إن «نسبة النساء الإماراتيات العاملات في الوزارة بلغت 58% من إجمالي الموظفين، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي توليه الوزارة للمرأة الإماراتية».

وأضاف الخوري، في تصريح له في يوم المرأة الإماراتية، أن «الإمارات أظهرت قدرتها على تحقيق الريادة عالمياً في مجال دعم المرأة، وهو ما تم تأكيده من خلال حصولها على مواقع متقدمة في المؤشرات العالمية الخاصة بتحقيق التوازن بين الجنسين، نتيجة إطلاق ودعم القيادة الحكيمة لمبادرات ومشروعات عديدة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، والذي رسخ قدرة المرأة الإماراتية على شغل مناصب رفيعة، وأسهم في تطوير القدرات التعليمية والإبداعية للنساء الإماراتيات وتعزيز فرصهن بشغل مناصب ريادية».

وأضاف أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة مهمة نستذكر من خلالها الإنجازات الكبيرة التي حققتها النساء الإماراتيات في مختلف القطاعات على مر تاريخ الدولة.