سكان الإمارات ينفقون 80 مليار درهم على السفر والسياحة في 2021

أظهرت بيانات نشرتها منظمة السياحة العالمية، أن سكان الإمارات أنفقوا نحو 21.8 مليار دولار (نحو 80 مليار درهم) على السفر والسياحة خلال العام الماضي، على الرغم من جائحة «كوفيد-19»، لتحل الإمارات في قائمة أبرز الأسواق من حيث معدلات الإنفاق.

وذكرت المنظمة، وفقاً لبيانات أولية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «الإمارات حلت في المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً من حيث معدلات الإنفاق على السياحة والسفر»، مشيرة إلى أن تصنفيها لأبرز الأسواق يعتمد على البيانات المتاحة لديها، على أساس التقويم السنوي، وهي قابلة للتعديل مع تلقي المزيد من البيانات.

وبحسب المنظمة، فإن هذا الإنفاق يشمل مصروفات الزوّار المقيمين في الدولة إلى الخارج، بما في ذلك المدفوعات لشركات الطيران الوطنية وللخدمات والسلع أيضاً.

وبينت إحصاءات المنظمة، أن متوسط إنفاق الفرد في الإمارات على السياحة والسفر يصل إلى نحو 2500 دولار أميركي (نحو تسعة آلاف درهم)، استناداً إلى بيانات عام 2020، مشيرة إلى أن إجمالي أعداد المسافرين من الدولة إلى الخارج وصل إلى أكثر من 18 مليون مسافر في عام 2019، لكنه تراجع إلى نحو 6.3 ملايين في 2022.

يُشار إلى أن دولة الإمارات عززت مكاسبها في قطاع السياحة خلال جائحة «كوفيد-19»، لتحلّ بذلك في المركز الرابع عالمياً من حيث عائدات السياحة الدولية خلال عام 2021، بحسب بيانات كشفت عنها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ووفقاً لتلك البيانات، وصل إجمالي عائدات السياحة الدولية، أي نفقات الزوار الدوليين القادمين إلى الدولة، بما في ذلك المدفوعات لشركات الطيران الوطنية إلى نحو 34.4 مليار دولار (نحو 126.2 مليار درهم)، لتعادل حصة السوق الإماراتية من إجمالي نفقات الزوار الدوليين بذلك نحو 6% عالمياً.

وتستمر دولة الإمارات في الحفاظ على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة ومكان مفضل للحياة والعمل والزيارة، حيث شهد القطاع السياحي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات التي أكدت التعافي من الجائحة والدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار.