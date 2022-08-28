سياحة الأعمال في الإمارات تتجاوز مستوياتها قبل «كورونا»

قال مسؤولو وكالات سياحة وسفر في الدولة، إن سياحة الأعمال في الإمارات سجلت نمواً خلال العام الجاري بنسبة تزيد على 20%، مقارنة بمعدلاتها السائدة خلال عام 2019، قبل جائحة «كورونا».

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن سياسة الإمارات في تشجيع الأعمال والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بجانب السمعة العالمية التي اكتسبتها في تنظيم المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الكبرى، وتطوير المقاصد السياحية بشكل مستمر، فضلاً عن التسهيلات الخاصة بالإقامة والتأشيرات، والإجراءات الاحترازية التي طبقتها خلال «كورونا»، وارتفاع مستويات التطعيم، دعمت ارتفاع معدلات سياحة الأعمال.

وتوقعوا أن تستمر سياحة الأعمال في النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار النمو الاقتصادي والتسهيلات المستمرة التي توفرها الإمارات للزائرين، مشيرين إلى أن الإمارات مستمرة في اتخاذ الآليات التي تشجع على نمو السياحة، بما فيها سياحة الأعمال.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا» للسياحة والسفر، علاء العلي، إن «سياحة الأعمال في الإمارت سجلت نمواً بنسبة تصل 20% خلال العام الجاري، مقارنة بمستوياتها خلال عام 2019، قبل جائحة كورونا»، موضحاً أن «الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الإمارات خلال الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة السكان، حققا سمعة طيبة للغاية للإمارات في الخارج، وشجعا على نمو سياحة الأعمال»، مشيراً إلى أن القوانين الاقتصادية التي أقرتها الحكومة خصوصاً في ما يتعلق بالشركات، دعمت مناخ الأعمال بصفة عامة.

ونوه العلي، بأن نجاح الإمارات في تنظيم المعارض وعقد المؤتمرات والاجتماعات الكبرى في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية، شجع الكثير من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات، من دول العالم المختلفة على المشاركة فيها، مشيراً إلى أن «التحديثات والتسهيلات الجديدة المشمولة في قوانين الإقامة، فضلاً عن التوسع في منح الإقامة الذهبية، من العوامل التي أسهمت في جذب سياحة الأعمال ومسؤولي الشركات للإقامة في الإمارات وزيارتها بشكل منتظم».

وقال إنه «من المتوقع أن تستمر سياحة الأعمال في النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار النمو الاقتصادي والتسهيلات المستمرة التى توفرها الإمارات للزائرين».

من جانبه، قال استشاري السفر والسياحة، رياض الفيصل، إن «الإمارات نجحت في العودة بسياحة الأعمال خلال العام الجاري، الى قوتها، بل وتعدت مستوياتها التي كانت سائدة قبل كورونا، بنسبة 20% على الأقل».

وأوضح أن «التحسّن الكبير في سياحة الأعمال خلال العام الجاري، على الرغم من بعض الظروف الدولية غير المواتية، جاء نتيجة للفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية بشكل عام، ما أسهم في دعم الأعمال، فضلاً عن نجاح الإمارات وسمعتها الكبيرة التي اكتسبتها في تنظيم المعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي توفر فرصاً كبيرة للتواصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين، في مناخ آمن تماماً، ما أسهم في دعم هذه الصناعة».

ولفت الفيصل، إلى أن «التسهيلات الخاصة بالإقامة والتأشيرات، دعمت نجاح الإمارات في إضافتها زخماً متواصلاً لسياحة الأعمال. ومن المنتظر أن تستمر في نجاحها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الإمارات مستمرة في اتخاذ الآليات التي تشجع على نمو السياحة، بما فيها سياحة الأعمال».

واتفق مدير المبيعات في وكالة «ام-كيه» للسفر والسياحة، وائل سالم، في أن «سياحة الأعمال نمت بنسبة تزيد على 20% خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2019 قبل (كورونا)، بعد أن شهد عاما 2020، و2021 بعض التراجعات والتذبذبات، نتيجة للجائحة والقيود التي وضعتها دول العالم على السفر».

وأوضح أن «سياسة الإمارات في تشجيع الأعمال وسن القوانين التي تدعم التجارة والاستثمار بأنواعها كافة، فضلاً عن التسهيلات في منح التأشيرات وحرص الإمارات على تطوير مقاصدها السياحية، من العوامل التي أسهمت في أن تصبح الإمارات من أهم وجهات سياحة الأعمال إقليمياً وعالمياً».

وأكد المدير العام لشركة الياسمين للسفر والسياحة، صلاح خالد سالم، أن «سياحة الأعمال في الإمارات وصلت إلى مستويات عالية، تفوق مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذلك إلى النجاح في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال (كورونا)، ومعدلات التطعيم العالية، فضلاً عن جهودها المتواصلة في تحسين مناخ الأعمال، وسن القوانين التي تدعم هذا التوجه، مثل السماح بتأسيس شركات بملكية أجنبية بنسبة 100%».

ونوه بأن «سياسة الإمارات في منح التأشيرات الخاصة بالسائحين وأصحاب الأعمال مشجعة للغاية، خصوصاً أنها مفتوحة لمعظم الجنسيات، ما دعم حركة الجذب السياحي»، مشيراً إلى أن «الإمارات مستمرة في تطوير مناطق الجذب السياحي والابتكار في سياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات، ما دعمها كوجهة رئيسة دائمة النمو في هذا المجال».

مكوّن رئيس للسياحة

في الإمارات أكد الخبير السياحي، سعيد الحمادي، أهمية سياحة الأعمال التي تُعد مكوناً رئيساً للسياحة في الإمارات بجانب سياحة الترفيه.

وأوضح أن سياحة الأعمال، لها تأثيرات إيجابية على السياحة بصفة عامة، حيث يصطحب بعض أصحاب الأعمال والمهنيين من مختلف التخصصات والمهن، عائلاتهم لزيارة الإمارات، خلال زيارات العمل أو بعدها، وذلك بعد أن استطاعت أن تكون وجهة سياحية رئيسة للعائلات.

ونوه بأن الإمارات استطاعت أن تصبح مكاناً مفضلاً لسياحة الأعمال بعد نجاحها في تنظيم مجموعة من أكبر المؤتمرات والمعارض في العالم، مثل معرض «إكسبو 2020 دبي».