محمد الحمادي: المرأة الإماراتية صانعة التغيير وشريكة في التنمية المستدامة

أكد محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن مناسبة يوم المرأة الإماراتية التي تحتفي بها الدولة هذا العام تحت شعار "واقع ملهم.. مستقبل مستدام"، تعد فرصة للتعبير عن مشاعر التقدير والاعتزاز والفخر بمسيرة الإنجازات المتواصلة التي حققتها ابنة الإمارات في مختلف الميادين لتشكل نموذجاً ريادياً يحتذى به فهي صانعة التغيير وشريكة فاعلة للرجل في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة لتواصل رفعتها بين الأمم.

وقال الحمادي: "برهنت المرأة الإمارتية منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم قدرتها على خوض جميع المجالات والنجاح في تحويل التحديات إلى نجاحات متسلحة بالعلم والمعرفة والعزيمة لتطوير مهاراتها وتعزيز تنافسيتها لاسيما في القطاعات التي اعتقد البعض أنها حكراً على الرجال، وذلك بفضل الدعم المستمر للقيادة الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» الداعمة الأولى للمرأة".

وأضاف: "وعلى صعيد قطاع الطاقة النووية، سطرت ابنة الإمارات إنجازات استثنائية منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإمارات حيث تتولى أدوار محورية تسهم من خلالها في دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 والتحول إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة دون انبعاثات كربونية، وبدورنا نحرص في المؤسسة والشركات التابعة لها على مواصلة تمكين الكفاءات النسائية المواطنة في هذا القطاع الاستراتيجي من خلال توفير فرص العمل والتدريب في مختلف مجالات العمل في الطاقة النووية".