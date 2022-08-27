المواطنات يشكلن 75% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي

سطرت المرأة الإماراتية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، عنواناً جديداً للريادة والتميز في القطاع المصرفي، لتشكل بنجاحاتها قصصاً ملهمة تبرهن للعالم بأن بنات الإمارات قادرون على خوض كافة المجالات وأصعبها.

وتشكل المواطنات الإماراتيات العاملات نسبة تتجاوز 75% من إجمالي المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي، ليصبح بذلك وأحد من أكبر القطاعات التي توظف المواطنات الإماراتيات بما يتيح لهم إبراز قدراتهم ومهارتهم القيادية بما يعزز مكانة الدولة الرائدة في مجال تمكين المرأة.

وأكدت مسؤولات إماراتيات في بنوك وطنية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نجاح المرأة الإماراتية في وضع بصمتها المميزة في القطاع المصرفي والمالي مقدمة نموذجاً يحتذى به في الطموح والإرادة والنجاح، مع تبوأها العديد من المناصب الاستراتيجية والقيادية بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، معربين عن تقديرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، حيث رسخت سموها أساساً متيناً للنساء الإماراتيات ليبلغن بإنجازاتهن ونجاحهن عنان السماء ولتتبوأ الإمارات مكانتها الرائدة والسباقة في مجال تمكين المرأة.

وأكدت نورة الرياسي، رئيس تنمية المواهب والتطوير المؤسسي والتوطين في بنك أبوظبي الأول، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة استثنائية للاحتفاء بما حققته دولة الإمارات من إنجازات سبّاقة من حيث توفير فرص الدعم والتمكين لكل مواطنة، مشيرة إلى التزام بنك "أبوظبي الأول" بالرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في كافة المناحي المجتمعية والتنموية؛ وهو ما يبدو جلياً في مختلف المبادرات التي أطلقها البنك.

وأشارت الرياسي إلى ارتفاع نسبة الكوادر النسائية التي تشغل مناصب إدارية عليا في البنك من 9.7% في عام 2020 إلى 16.2% في الوقت الراهن؛ ما يتماشى مع هدفنا للوصول إلى 30% بحلول عام 2025، وإلى 40% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن البنك سيواصل بذل كل جهد ممكن لإتاحة الفرص للكوادر النسائية الوطنية، وتمكينها للوصول إلى تطلعاتها، فتمثل قدوة لجيل جديد من الشابات الإماراتيات.

وقالت عائشة الحلامي، عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن المرأة الإماراتية تمثّل شريكاً أساسياً في نهضة الدولة، فمن خلال دورها الرئيسي في مختلف المجالات ومساهماتها الفاعلة في المجتمع، تواصل المرأة الإماراتية عملها الدؤوب وإسهامها في رسم ملامح المستقبل ورفع اسم الإمارات عالياً، مشيرة إلى أن مجموعة بنك أبوظبي التجاري تعمل على الاستثمار في دعم وتمكين المرأة الإمارتية على جميع المستويات، وتوفير فرص العمل والبرامج التدريبية اللازمة لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها وبناء مسيرة مهنية ناجحة.

ومنذ نهاية العام 2016، سجّل بنك أبوظبي التجاري نموًا بنسبة 240% في أعداد الكوادر النسائية الإماراتية في البنك، الذي يضمّ اليوم 1,355 مواطنة، ويبلغ متوسط مدة الخدمة في البنك بين الموظفات الإماراتيات ما يزيد على 5 سنوات، وتمثل الكفاءات النسائية الإماراتية 53% من كافة الكوادر الوطنية التي تتقلّد مختلف المناصب في الادارة العليا والمتوسطة في البنك.

ورحّب "بنك أبوظبي التجاري" بأكثر من 100 مواطن ومواطنة جدد ضمن فريق العمل خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يهدف البنك في إطار برامجه الجديدة إلى إعداد جيل من الكفاءات المؤهلة وذلك وفقاً لحزمة من معايير التقييم الدقيقة لشغل المناصب العليا في المستقبل.

وقالت ميثاء الهاشمي، رئيس إدارة الائتمان في مصرف أبوظبي الإسلامي، أن نسبة المواطنات العاملات في المصرف تفوق 70% من إجمالي الموظفين الإماراتيين، مما يعكس جهود المصرف في تعزيز الدور الحيوي للمرأة الإماراتية باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع بعد أن أثبتت دورها في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في جميع القطاعات لا سيما القطاع المالي والمصرفي.

وأضافت أن مصرف أبوظبي الإسلامي يطبق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي تتبنى وتساهم في ترسيخ ثقافة التوازن بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص والعام، فضلا عن جهوده لاستقطاب قيادات نسائية إماراتية لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني والاستدامة المجتمعية، وبما يعكس جهود المصرف في تحقيق استراتيجية التوازن بين الجنسين في كافة الميادين وتمكين المرأة الإماراتية من تولي مناصب قيادية مهمة.

وأوضحت أن مصرف أبوظبي الإسلامي يبذل جهداً كبيراً ويستثمر بشكلٍ واسع في مجال تدريب وتطوير مهارات الكوادر النسائية، مشيرة إلي أن تولي المرأة العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي يأتي كانعكاس لرؤية القيادة الرشيدة القائمة على الإيمان بالدور المحوري للمرأة في عملية البناء والتطوير وتعزيز مكانة الإمارات وريادتها عالميًا.