4.7 مليار درهم مكاسب الأسهم في سوق دبي المالي خلال أسبوع

واصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي مسجلا صعود بنسبة 1.26% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، مغلقاً عند 3462.89 نقطة، ومسجلاً أرباحاً سوقية بلغت 4.68 مليار درهم، حيث زاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 568.26 مليار درهم إلى 572.94 مليار درهم بنهاية تعاملات الجمعة، مع زيادة شهية المخاطرة، واتجاه أنظار المستثمرين للبحث عن محفزات جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال.

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية طفيفا بنسبة 0.12% ليغلق عند 10097.5 نقاط بنهاية الأسبوع، مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية منذ بداية أغسطس الجاري بضغط من عمليات جني الأرباح.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي من 2.113 تريليون درهم إلى 2.109 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي ختام جلسة أمس الجمعة، اجتذب سوقا دبي وأبوظبي سيولة تجاوزت 1.67 مليار درهم، بحجم تداولات بلغ 353.75 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14.75 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر «سوق دبي المالي» أمس، مستقراً عند مستوى 3462.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 138.036 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 36 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت ثمانية شركات على ثبات.

وجاء ذلك الأداء الشبه مستقر للسوق مع انخفاض سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.8% عند سعر 6.10 درهم. وانخفض سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 3.2% عند سعر 0.276 درهم كما تراجع سهم ديار للتطوير بنسبة 1.1% إلى سعر 0.562 درهم. فيما ارتفع سهم مجموعة "جي إف إتش المالية" بنسبة 1.8% وزاد سهم "إعمار للتطوير" بنسبة 0.2% بالغا سعر 4.87 درهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 10098 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

ومن أصل 54 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وبقيت أسهم شركة واحدة على ثبات.

وارتفع سهم "بنك أبوظبي الأول" بـ1.4% عند سعر 20.20 درهم، وارتفع سهم "أدنوك للتوزيع" بـ 1.3% عند سعر 4.69 درهم، كما ارتفع سهم "رأس الخيمة العقارية" بنسبة 1.6% عند سعر 0.788 درهم. فيما انخفض سهم "ألفا ظبي القابضة" بـ 1.2% عند سعر 24.18 درهم.

وأكثر الأسهم تداولا سهم شركة "ملتيبلاي" الذي ارتفع بـ 2.9% عند سعر 2.13 درهم وبتداولات قاربت 56 مليون سهم.